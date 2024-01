Parte la seconda edizione del progetto D-Vino delle Donne del Vino Fvg

AVIANO – Visto il successo della prima edizione, per il secondo anno consecutivo, il progetto D-Vino delle Donne del Vino viene sviluppato all’Istituito Alberghiero IAL di Aviano e saranno programmati 5 incontri a partire da Martedì 30 Gennaio 2024, in cui le produttrici e le sommelier porteranno la loro esperienza nelle classi dell’ultimo anno.

Grazie alla collaborazione con la coordinatrice IAL Tania Della Libera, la maitre e sommelier Katia Valentini e il prof. Angelo Buffo, già lo scorso anno gli allievi avevano potuto affrontare, con le Donne del Vino friulane, i temi della professionalità del vino: grande la partecipazione e l’interesse dimostrato dalle studentesse e dagli studenti.

La vice delegata regionale Maria Teresa Gasparet, affiancata dalla produttrice Deborah Gelisi e dalle socie Silvia Bosi, Anna Brisotto, Alberta Bulfon, Cristina Cigolotti, Fedora D’Angelo, Mirella, Piera Martellozzo, Chiara Menchini, Romina Orlando, Patrizia Pittia, Alessia Poles, Rosa Prisciandaro, Katia Roncadin, Giovanna Santin, Marcella Vadori, Monica Vettor e Rita Zago in ogni incontro svilupperanno diversi temi concreti relativi al loro lavoro, dalla produzione enologica all’accoglienza turistica, dall’export alla comunicazione.

Il progetto D-Vino si struttura come intervento chiave dal punto di vista degli sbocchi lavorativi per l’ultima classe degli Istituti Alberghieri regionali. Gli studenti, che vengono preparati in maniera eccellente dai Maitre e dagli Chef docenti, possono ambire ad entrare in cucina e in sala dei migliori locali e ristoranti d’Italia e del mondo, dove il vino italiano è estremamente apprezzato e valorizzato.

Per il valore formativo e professionale e per l’impegno a favore dei giovani, il progetto D-Vino è patrocinato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Aviano.

Per maggiori informazioni:

Associazione Nazionale Le Donne del Vino – delegazione Friuli Venezia Giulia

[email protected]

FB: donnedelvinofvg

Sito web nazionale: ledonnedelvino.com