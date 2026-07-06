Piccolo Violino Magico a San Vito. Il primo premio a Yanai Mana

SAN VITO AL T. – È la giapponese Yanai Mana (classe 2015) la vincitrice del primo premio della decima edizione del concorso internazionale Piccolo Violino Magico e si aggiudica la borsa di studio di 7000 euro, offerta da Banca 360 e il violino pregiato del liutaio Fabio Piagentini , da anni generosamente al fianco del Piccolo Violino Magico. A lei anche la visibilità di un profilo professionale reso disponibile da Emcy sul frequentatissimo portale e il premio del pubblico (per conto di Ali Associazione Liutaria italiana) di 500 euro).

Al secondo posto si classifica Lavorna Sora (francese del 2013) che si aggiudica una borsa di studio di 4000 euro (offerta da AmbienteServizi).

Due i terzi premi ex aequo (e nessun quarto premio) sono stati attribuiti dal Rotary Club di San Vito al Tagliamento e dalla Farmacia Beggiato (1500 euro ciascuno) a Michael Talbot (UK, 2012) e Baek Suhyeon (Repubblica di Corea, 2013).

Ai quattro finalisti e finaliste anche un coupon di Larsen Strings (che ogni anno propone nuove e sempre più preziose corde per lo strumento) e una custodia Artonus.

I premi annunciati sono in realtà ancora moltissimi: il premio Cidim (1000 euro) per la migliore esecuzione del Concerto barocco va a Huang Zheng Xin Curtis e Sara Akimoto; il premio Pitars (500 euro) per la migliore esecuzione del brano virtuosistico va a Madeline Yu Ziqing; il premio Alema di 500 euro (migliore esecuzione del repertorio di Mozart) va a Song Chenhao; il Premio UTE di 500 euro (migliore esecuzione del Perpetuum Mobile) va a Ma Ling Xi; il Premio Confcommercio per la miglior esecuzione del brano “Pas de deux” (Tchaikovsky/Potzmann) va a Ng Megan e Naomi Jones (500 euro a ciascuno di loro) e il premio del Seoul Central Conservatory (500 euro) va a Smireko Matsushima.

A Naomi Jones un premio speciale, affidato dal maestro Michael Guttman: una Masterclass nel prestigioso contesto dell’Accademia di Pietrasanta in Concerto.

In palio anche alcuni concerti premio: una performance per i giovani violinisti durante la Stagione San Vito Musica 2026/27 e un concerto durante l’Altolivenzafestival Giovani 2026. A Wu Tong, Qvistad Ellen e Jin Xiuxuan vanno – come premio speciale di partecipazione – delle bottiglie di vino dealcolato Frizero.

Ma la decima edizione ha visto anche altri, importanti vincitori: quelli decretati per il Tibor Junior International Competition, dedicato ai violinisti dai 14 ai 17 anni, organizzato dalla Fondation Sion Violon Musique: prima classificata del Tibor è stata la giovane polacca Natalia Dragan (2009); al secondo posto Tao Baiyi (2010, dalla Cina) e al terzo la più giovane, del 2011: l’inglese Lu Jayda. In premio tre borse di studio messe a disposizione dall’organizzazione svizzera. La spagnola Irene Arriaza e Patrick Nygard (Norvegia) hanno vinto come premio speciale la frequenza alla Tibor Varga Academy, scuola di alta specializzazione, a Sion. Una continuazione ideale, dunque, del Piccolo Violino Magico che per la prima volta allunga lo sguardo anche verso talentuosi ragazzi di poco più grandi.

Un’edizione davvero molto speciale, dunque, ricca di novità: l’accoglienza di un nuovo concorso, una serata di Gala che celebrato i primi 10 anni della prestigiosa competizione con l’esibizione di cinque vincitori delle passate edizioni al fianco della PN3Orchestre, la compagine che riunisce le migliori realtà del pordenonese (Orchestra dell’Accademia d’archi Arrigoni, Accademia Musicale Naonis, Orchestra da Camera di Pordenone), diretta per l’occasione da Filippo Maria Bressan.

Nelle foto: il gruppo con i protagonisti e i 4 finalisti.