Polcenigo, Comune consegna ad Archelogi il “Peterlino”

POLCENIGO – In occasione del Consiglio Comunale del 23 dicembre, il Sindaco Mario Della Toffola e l’Amministrazione Comunale hanno consegnato al Gr.A.Po. – Gruppo Archeologico Polcenigo, la civica benemerenza “Peterlino” per l’anno 2021 come riconoscimento per l’impegno e il lavoro costante nella valorizzazione e diffusione delle conoscenze archeologiche e storiche del Comune di Polcenigo.

Il Gruppo Archeologico Polcenigo, associazione senza scopo di lucro, nasce il 6/8/2001 e tra i suoi obiettivi si propone di:

– condurre azioni di ricerca e rilevamento di superficie nelle zone in cui si presumano esserci reperti archeologici,

– prestare la propria collaborazione alla Sovrintendenza e ad altri Enti in eventuali operazioni di scavo da queste condotte nel territorio comunale,

– promuovere conferenze e manifestazioni inerenti lo scopo dell’Associazione ed ogni altra iniziativa atta a sviluppare le conoscenze dell’archeologia e della storia del Comune di Polcenigo e dei territori limitrofi;

– collaborare con la biblioteca comunale di Polcenigo allo scopo di raccogliere libri, riviste e pubblicazioni inerenti l’attività dell’Associazione.

Il Gr.A.Po. si è dedicato con impegno costante alla prosecuzione dei suoi obiettivi, basti pensare alla diffusione del bollettino attraverso cui tengono aggiornati i soci e cittadini e pubblicano interessanti articoli sulla di storia locale; la realizzazione di eventi e conferenze, di cui l’ultima “Appartenenze – il villaggio palafitticolo preistorico al Palù di Livenza, sito Unesco” è appena stata inaugurata; la collaborazione con altre associazioni ed enti, non solo i Comuni di Polcenigo e Caneva, quindi, ma anche l’Ecomuseo – Lis Aganis e il Museo Archeologico del Friuli Occidentale di Torre di Pordenone, nella realizzazione di attività e laboratori, conferenze e pubblicazioni.

Nel corso degli anni si sono succeduti vari nomi nella carica di Presidente dell’associazione: Oscar Riet, Martina James, Angelo Giovanni Pusiol… che, insieme al consiglio direttivo, hanno reso possibile e coordinato le numerose attività che il Gr.A.Po. ha organizzato, coinvolgendo i propri soci nelle varie attività di scavo e di ispezione archeologica dal sito palafitticolo del Palù di Livenza al colle del castello, dalla Necropoli di San Giovanni alla Risina di Coltura.

Il sito palafitticolo del Palù, iscritto nella lista dell’UNESCO nella serie dei “Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino”, è stato interessato dal 2001 a oggi da cinque campagne di scavi, l’ultima delle quali si è appena conclusa rivelando oggetti e reperti quanto mai preziosi che connotano il sito palafitticolo come uno dei più antichi d’Italia.

I lavori di scavo, coordinati dalla Sovrintendenza del Friuli Venezia Giulia, sono stati effettuati anche grazie alla preziosa collaborazione del Gr.A.Po., specialmente per le operazioni di setaccio, in condizioni particolarmente complesse e sono l’esempio di collaborazione e lavoro congiunto tra Sovrintendenza, Comuni, azienda e volontari.

In occasione quindi del decennale dall’inserimento del sito palafitticolo del Palù nella lista UNESCO, 27 giugno 2011, dei vent’anni di attività dell’Associazione e come riconoscimento dell’impegno e del lavoro costante del Gruppo Archeologico di Polcenigo, non solo negli scavi presso il sito del Palù, ma sull’intero territorio comunale, il Sindaco e i suoi amministratori hanno voluto destinare l’annuale consegna della civica benemerenza “Peterlino” al Gr.A.Po. come segno di stima e ringraziamento.