Postazione pacchi natalizi Ail Pn nel negozio Expert

SACILE – Dopo la positiva esperienza degli anni passati presso il Centro Commerciale I Salici di Sacile , Ail Pordenone ha voluto allestire presso il negozio Expert di Sacile una postazione con i volontari dedicata al confezionamento degli acquisti dei regali natalizi.

Per ben due week end in occasione delle aperture dedicate all ‘ evento sono stati preparati più di 200 pacchi debitamente preparati con impegno e dedizione.

Un ringraziamento a chi ha ospitato questo spazio e soprattutto ai volontari che si sono Intervallati con generosa partecipazione e disponibilità

Stefano Boscariol