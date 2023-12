Altolivenzafestival chiude 2023 con il Concerto di Natale il 28 a Prata

PRATA – La rassegna “Altolivenzafestival” concluderà il proprio percorso per l’annata 2023 Giovedì 28 Dicembre nella Chiesa di Santa Lucia a Prata di Pordenone e lo farà con quella che è ormai una tradizione per l’Associazione Culturale Altoliventina: la 49^ Edizione del Concerto di Natale.

Un’occasione ancora più significativa considerando che la Cappella Altoliventina sarà diretta dal Maestro Sandro Bergamo che, in questo frangente ha annunciato che questo sarà il suo ultimo concerto natalizio con il sodalizio, poi si sperimenterà la figura del direttore ospite.

Un percorso storico cominciato nel 1974 e continuato per i successivi cinquant’anni nei quali Bergamo non ha saltato neanche un’edizione di questo Concerto di Natale rivestendo prima i panni di corista, poi quelli di vicedirettore e, dal 1978, quelli di direttore. Bergamo continuerà a dirigere ancora alcuni concerti della Cappella Altoliventina, anche se con ritmo ridotto rispetto a quello attuale.

Per il concerto del 28 dicembre (orario di inizio ore 20.45) si è deciso di portare a termine il team sviluppato dall’intera rassegna ovvero quello della follia. E cosa può esserci di più folle che una guerra continua che, purtroppo, anche ai giorni nostri, infuria su diversi quadranti.

Per auspicare finalmente la pace la serata si pone la domanda “Pax in terra?” interrogandosi su quali possano essere le possibilità che questo si avveri. Per farlo la Cappella Altoliventina si cimenterà con due opere rinascimentali “La Battaile De Marignan – Messe La Battaille) di Clement Janequin e alcune Ensaladas di Mateo Flacha el Viejo, tra le quali “La Guerra”.

Sono brani distinti, autonomi uno dall’altro e fanno parte di questa raccolta denominata Ensaladas (che vuol proprio dire Insalata, perché sono un miscuglio di temi, stili, lingue, tempi diversi.)