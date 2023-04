Poste, al via progetto Polis in ufficio Spilimbergo

SPILIMBERGO – Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Spilimbergo, sito in Piazza Borgolucido, da giovedì 20 aprile, per circa 10 settimane, sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede infatti è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digital”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Con il Progetto Polis, Poste Italiane intende essere protagonista della ripresa del Paese a beneficio dei cittadini e della loro partecipazione alla vita pubblica, adottando un approccio responsabile al fine di diminuire la propria impronta ambientale e contribuire alla transizione low-carbon dell’economia e dell’intero Paese.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Spilimbergo la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Tauriano, sito in via Libroia n. 12, che per tutta la durata dei lavori sarà aperto con un orario più esteso: da lunedì a venerdì, dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.45.