Quartetto Saxofoni SAX-Est/Saxophone Quartet il 4 a Villa Dolfin

PORCIA – Sabato 4 Luglio 2026 alle ore 21.00, sotto il porticato della Barchessa di Villa Correr Dolfin, si terrà l’ultimo concerto estivo organizzato dall’Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino” in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Porcia e la Fondazione Friuli.

Il quartetto di Saxofoni SAX-Est/Saxophone Quartet, protagonista della serata, è formato da concertisti di chiara fama dal profilo e dai percorsi artistici diversi, una ricchezza che confluisce in una formazione di grande valore.

Due generazioni di artisti si incontrano, Massimiliano Donninelli e Roberto Favaro con Elia Sorchiotti e Giovanna Mastella fondendo così esperienza e innovazione.

Verrà proposto al pubblico un viaggio nella musica classica e non solo spaziando attraverso i luoghi e i secoli.

INGRESSO LIBERO

Per info Ass. Amici della Musica “Salvador Gandino” APS 0434-590356 e 335-7814656

CV

Massimiliano Donninelli

CONTRALTO

Diploma con Lode (Cons.Pesaro) et Premier Prix al Conservatoire de Bordeaux. Ha collaborato per concerti, master-class, conferenze e pubblicazioni con le più prestigiose istituzioni a livello internazionale in Europa, USA, Canada. Titolare di cattedra al Conservatorio “B.Marcello” di Venezia.

Roberto Favaro

BARITONO

Diplomato in Saxofono, Clarinetto e Jazz. Perfezionato al Koninklijk Conservatorium di Anversa. Vanta collaborazioni con il Teatro alla Scala di Milano, Teatro La Fenice e l’Orchestra RAI di Torino. Docente al Conservatorio di Trieste.

Sorchiotti Elia

SOPRANO

Si è diplomato sia Biennio Specialistico di Saxofono che al Biennio di Musica da Camera con Lode al Conservatorio “G. Tartini. Vincitore di concorsi internazionali ad Atlanta (USA), Vienna, Svizzera e molti altri. Ha collaborato con l’Orchestra del Teatro Lirico “G. Verdi” di Trieste e con varie formazioni cameristiche si esibisce in prestigiosi contesti nazionali ed internazionali.

Giovanna Mastella

TENORE

Si è diplomata sia al Biennio Specialistico di Saxofono che al Biennio di Musica da Camera con Lode al Conservatorio “G. Tartini”. Collabora con il Teatro Lirico “G. Verdi” di Trieste. Suona in diverse formazioni cameristiche esibendosi in prestigiosi concerti e festival sia nazionali che internazionali.