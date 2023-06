Ritrovo nostalgico ex giocatori e amici 3S Basket Cordenons

CORDENONS – Da alcuni anni si ripete una simpatica e nostalgica iniziativa che riunisce a Cordenons ex giocatori,dirigenti e amici della 3S Cordenons e successivamente Pallacanestro Cordenons.

Teatro (in quella location si rappresentano e confrontano i ricordi, gli aneddoti di una passione mai sopita e dimenticata) l’ abitazione di uno dei protagonisti Silvano Moras che assieme a Pavanel,Mazzacani ,Bigaran,,Pivetta, Martin,Ornella,Scian Sandro ,Bibi Boscariol,Bertinotti, Barbacetto,Venerus Verin e Mauro Scian hanno dato vita non solo a un momento conviviale ma a una vera e propria Reunion condita da sincera amicizia.

Quando si parla di Cordenons non poteva mancare colui che ha rappresentato in tanti anni di storia e carriera una vera e propria icona di qs cittadina , vale a dire Domenico Fantin come d altronde altra intramontabile figura quella di Ivo Maset vero e proprio protagonista sia come tecnico ma pure come apprezzata e stimata persona.

Una videochiamata con Fabio Pirrone da Milano ( sua residenza) ha poi ulteriormente alzato il livello di sana e solida felice condivisione e alimentato altre immagini di curiosi episodi e traguardi sportivi raggiunti dalla 3S Cordenons.”

Stefano Boscariol