Padel, torneo Eurosporting parla spagnolo e italiano

CORDENONS – Il Fip Rise Eurosporting Cordenons parla spagnolo e italiano. La terza edizione del prestigioso torneo internazionale, inserito nel calendario Cupra Fip Tour 2023 e dotato di un prize money di 12.500 euro, ha vistro trionfare in campo maschile gli spagnoli Miguel Solbes/Miguel Gonzales, che in finale hanno superato 63 62 lo spagnolo Carlos Cabeza e l’italo-argentino Emiliano Iriart. Tra le donne, invece, il successo è andato a Erika Zanchetta, numero 1 del ranking italiano, e Caterina Baldi, che occupa la seconda posizione della classifica nazionale. In finale la coppia azzurra ha sconfitto 61 64 la monegasca Raluca Sandu e la spagnola Carmen Mazo.

Il torneo realizzato dall’Eurosporting Cordenons non ha tradito le attese. Sono stati quattro giorni di partite spettacolari, intense, incerte, rese possibili dall’elevato livello tecnico di giocatrici e giocatori, provenienti da numerosi Paesi. Degno epilogo, le finali, che hanno offerto uno spettacolo di contenuti importanti. La struttura del Friuli occidentale si conferma, così, punto di riferimento per la disciplina.

La giornata conclusiva del Fip Rise Eurosporting Cordenons si è aperta con le semifinali che, a loro volta, hanno regalato spettacolo. In particolare, il match tra Sandu/Mazo e le spagnole Nati Lopez/Marchena Asin è stato una ‘maratona’ di straordinaria intensità di tre ore, una durata non abituale per il padel: è stata una sfida vibrante e densa di emozioni. Le finaliste si sono imposte 36 63 76 (4). Nell’altra semifinale del tabellone femminile, Baldi/Zanchetta hanno invece avuto la meglio con un doppio 63 sulla spagnola Lucia Vadillo e l’italiana Anna Signorini.

Di rilevante intensità anche le semifinali maschili, soprattutto quella che ha messo di fronte Cabeza/Iriart contro il belga Clement Geens e lo spagnolo Roger Siquier: i finalisti hanno vinto 63 57 63. Nell’altra gara, successo di Solbes/Gonzales 76 (5) 63 sugli italiani Simone Cremona/Marco Cassetta.

Nel pomeriggio è stata la volta delle finali. In quella femminile Baldi/Zanchetta si sono imposte 61 64 su Sandu/Mazo che erano reduci, per l’appunto, dalla lunga semifinale. Un successo meritato per la miglior coppia italiana, che ha messo in mostra un padel efficace, contro un duo che, nonostante la stanchezza, ha comunque lottato con coraggio.

Anche in campo maschile l’atto conclusivo è stato di considerevole bellezza. Solbez/Gonzales sono apparsi superiori dal punto di vista tecnico, hanno messo in mostra una buona varietà di colpi e gestito il match sapientemente, dal punto di vista tattico, per vincere a cospetto di Cabeza/Iriart, a loro volta atleti di ottimo livello, che ci hanno provato con il cuore e con la testa.

Alle premiazioni sono intervenuti la presidente e la responsabile eventi di Eurosporting Cordenons, rispettivamente, Sabina Da Ponte e Serena Raffin, il consigliere del comitato regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana Tennis e Padel Monica Marchetti, il sindaco di Cordenons Andrea Delle Vedove e il consigliere regionale Fvg Lucia Buna.

“Se gli atleti tornano ogni anno – ha detto Da Ponte -, vuol dire che lavoriamo bene: anche quest’anno il team ha lavorato in modo impeccabile. Abbiamo visto partite di alto livello, seguiteci anche il prossimo anno”. “Grazie alla Regione Fvg, che ci supporta emotivamente ed economicamente, e al Comune – ha sottolineato Raffin -, oltre che alle aziende partner, a cominciare da Diemme e Betadine. Ringrazio, infine, anche lo staff”.

“Complimenti a Eurosporting Cordenons per la manifestazione splendidamente organizzata”, ha sottolineato Marchetti, mentre Delle Vedove ha osservato: “Ringrazio l’organizzazione che ha portato a Cordenons un torneo di un livello incredibile. Manifestazioni così sono importanti anche perché spingono i cittadini a praticare sport. Lo staff ha lavorato in modo impeccabile, e la risposta di pubblico è stata ottima”. Così, infine, Buna: “La Regione è orgogliosa che si possano realizzare questo genere di eventi: Eurosporting Cordenons è certezza di risultato positivo”.