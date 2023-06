Cordenons, torneo Padel: semifinali e finale il 18

CORDENONS – Entra nelle fasi decisive il torneo internazionale di padel Fip Rise Eurosporting Cordenons, inserito nel calendario Cupra Fip Tour 2023 e dotato di un prize money di 12.500 euro. Sabato 17 è stato aperto dai match degli ottavi di finale dei tabelloni maschile e femminile e chiuso con i quarti di finale.

Domenica mattina si giocheranno le semifinali: alle 9.30 inizieranno quelle del tabellone femminile, alle 11 quelle del tabellone maschile. La finale femminile si giocherà alle 15, quella maschile alle 16.30.

Non sta tradendo le attese la terza edizione del prestigioso evento organizzato dall’Eurosporting Cordenons, che si conferma punto di riferimento per la disciplina: partite intense, emozionanti e spettacolari, in virtù dell’ottimo livello tecnico degli atleti, provenienti da numerosi Paesi.

I risultati dei quarti di finale del tabellone maschile. Solbes/Gonzales battono 63 63 Deloyer/Morau, Cabeza/Iriart battono 26 64 75 Murphy/Lopez, Cremona/Cassetta battono 63 67 (7) 62 Guichard/Scatena, Geens/Siquier battono 64 16 64 Caruso/Cordoba. Le semifinali di domani (inizio non prima delle 11): Solbes/Gonzales contro Cremona/Cassetta, Geens/Siquier contro Cabeza/Iriart.

I risultati dei quarti di finale del tabellone femminile. Vadillo/Signorini battono 63 46 75 Invernon/Barsotti, Lopez Diaz/Marchena Asin battono 64 62 Philips/Haine, Sandu/Mazo battono 46 63 61 Llobera/Cano, Baldi/Zanchetta battono 62 46 60 Vam de Hoeck/Jonker. Le semifinali di domani (inizio alle 9.30): Vadillo/Signorini contro Baldi/Zanchetta, Sandu/Mazo contro Lopez Diaz/Marchena Asin.

L’ingresso agli incontri è gratuito, è stata allestita una tribuna da 300 posti. È possibile seguire le partite in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Internazionale Padel.