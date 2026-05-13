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“Rosso Magia”, camminata nel ricordo di Stefano Gambron per sostenere la ricerca contro la Sla

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

POLCENIGO – Un pomeriggio di condivisione, memoria e solidarietà per ricordare Stefano Gambron e trasformare il suo ricordo in un gesto concreto a favore della ricerca e dell’assistenza ai malati di SLA.

Sabato 16 maggio 2026 si terrà infatti “Rosso Magia – Ricordando Stefano Gambron”, una camminata benefica aperta a tutti, organizzata con la collaborazione del Parco Rurale di San Floriano e a sostegno di ASLA, l’associazione impegnata nella ricerca e nel supporto alle persone colpite dalla Sclerosi Laterale Amiotrofica.

Stefano Gambron è stato strappato all’affetto dei suoi cari da una grave malattia degenerativa, la SLA, ma il suo ricordo continua oggi a vivere attraverso un’iniziativa che vuole unire comunità, amicizia e sensibilizzazione su una patologia che colpisce profondamente le famiglie e le persone che la affrontano ogni giorno.

La manifestazione prevede una camminata semplice di circa 6 chilometri, adatta a tutti, immersa nella natura del territorio di Polcenigo.
La partenza è fissata alle ore 15.30 dal parcheggio del Parco di San Floriano, mentre il termine della camminata è previsto per le ore 17.30.

L’intero ricavato dell’iniziativa sarà devoluto ad ASLA per sostenere attività di ricerca scientifica e assistenza ai malati di SLA.

L’evento rappresenta anche un’occasione per stare insieme nel nome di Stefano, ricordandone il sorriso, la forza e il legame con le persone che gli hanno voluto bene.

Gli organizzatori rivolgono un ringraziamento particolare alla Cooperativa Controvento che gestisce il Parco di San Floriano per la collaborazione e a Karen per il supporto fornito nella realizzazione dell’iniziativa.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa a questo momento di memoria e solidarietà.

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