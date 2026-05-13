Electrolux: Conficoni e Tomasello (Pd), Basso convochi un Consiglio comunale

PORDENONE – “La mobilitazione unitaria del territorio è fondamentale per salvare i posti di lavoro a rischio nello stabilimento Electrolux di Porcia. Il sindaco Basso emuli Pedrotti e convochi un Consiglio comunale aperto coinvolgendo lavoratori, organizzazioni sindacali, imprenditori e Istituzioni locali”. Lo chiedono i consiglieri comunali Nicola Conficoni e Fausto Tomasello (Pd) in seguito ai 1.400 esuberi in Italia annunciati dalla multinazionale svedese.

“I drastici e inaccettabili tagli occupazionali annunciati da Electrolux – prosegue il consigliere dem – sono una mazzata non solo per le famiglie direttamente coinvolte. Lo stabilimento di Porcia, infatti, oltre a simboleggiare la crescita del Friuli occidentale, è tuttora un importante motore dell’economia locale. Non a caso, nel 2014 si è creato un fronte ampio e trasversale per scongiurare la volontà di chiudere la fabbrica manifestata dalla multinazionale svedese.

Ora la proprietà non è arrivata a tanto, ma l’assenza di nuovi investimenti fa capire quanto la situazione sia drammatica. Per evitare il peggio, è fondamentale ritrovare la compattezza necessaria a promuovere un’azione congiunta di Regione, Governo ed Unione europea volta a salvare il lavoro e mantenere un presidio nel settore del bianco”.