Un anno d’arte, dal 16, in ricordo di Alessandra Santin

PORDENONE – Sabato 16 maggio, ore 11.00, presso lo Studio Hazen di Pordenone, via G. Montini 12, si inaugurerà la 9^ edizione di UN ANNO D’ARTE, dedicata quest’anno ad Alessandra Santin che, dal 2018 al 2025, ha curato gli interventi critici sugli artisti.

UN ANNO D’ARTE inizia sempre in un sabato del mese di maggio ospitando le esposizioni personali di artisti del territorio veneto – friulano così da documentare il ricco e articolato panorama artistico della zona.

I protagonisti di questo anno sono Paolo Favaro, Paola Martinella e Giacomo Pradella presenti con un loro quadro nella hall dello Studio e le cui opere verranno esposte con cadenza quadrimestrale nelle sale dello Studio Hazen da maggio 2026 a maggio 2027.

La mostra è curata dall’architetto Pier Appoloni in collaborazione con la Fondazione Giovanni Santin ETS e il contributo critico di Franca Benvenuti, direttrice delle relazioni istituzionali per gli eventi e l’arte contemporanea della Fondazione.

Paolo Favaro, nato a Scorzè nel 1949, vive e lavora a Verona dagli anni ’80. Diplomato all’Accademia di Belle Arti di Venezia nel corso di pittura con Bruno Saetti, è stato docente di materie artistiche in vari Istituti d’Arte e Licei artistici del Veneto. La sua carriera è iniziata nel 1970 con esposizioni nazionali e internazionali che continuano tuttora con significativi consensi di pubblico e di critica.

Paola Martinella, nata a Coseano e residente a Feletto Umberto, si dedica in maniera sistematica alla pittura dalla metà degli anni Settanta; è una delle artiste friulane che hanno al loro attivo numerose occasioni espositive in diverse regioni d’Italia e in vari Paesi europei dove ha ottenuto significativi consensi di critica e di pubblico.

Giacomo Pradella, nato a Longarone nel 1951, ha frequentato a Venezia il Liceo artistico perfezionando la sua formazione all’Accademia di Belle Arti sotto la guida di Emilio Vedova. Docente di Discipline pittoriche presso vari licei artistici ha coltivato negli anni una profonda e assidua ricerca pittorica con importanti riscontri di pubblico e di critica. Franca Benvenuti