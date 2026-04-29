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Sesto al Reghena celebra la primavera tra tradizione, gusto e cultura

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone
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SESTO AL REGHENA – Sarà una giornata all’insegna della convivialità, della scoperta e della valorizzazione del territorio quella in programma domenica 10 maggio a Sesto al Reghena, uno dei Borghi più Belli d’Italia, dove torna l’attesa “Festa di Primavera lungo le Vie dell’Abbazia”.

Dalle 8.30 alle 21, il centro storico e le aree attorno al complesso abbaziale si animeranno con un ricco calendario di iniziative, il cui programma dettagliato sarà reso noto nei prossimi giorni. La manifestazione coinvolgerà produttori enogastronomici e artigiani locali, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere da vicino le eccellenze del territorio.

Non mancheranno le proposte dedicate alle famiglie, tra cui gonfiabili – novità dell’edizione 2026 – e il tradizionale battesimo della sella. Spazio anche alla cultura con visite guidate di carattere storico e naturalistico, durante le quali saranno gli stessi ragazzi delle scuole medie a vestire i panni di ciceroni.

Il programma sarà arricchito da concerti, dj set a cura dei giovani del paese, negozi aperti, la “Via degli artisti” con pittori all’opera, food truck e menù a tema nei locali del centro. Tra i momenti più suggestivi, la sfilata dei tamburini e sbandieratori lungo le vie del borgo.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Sesto al Reghena insieme alla Pro Sesto, all’associazione I Borghi più belli d’Italia e all’Abbazia di Santa Maria in Silvis, con la collaborazione del Consorzio Ambulanti, del Distretto del commercio Terre del Tagliamento e de Le Vie dell’Abbazia.

“La Festa di Primavera – dichiarano il sindaco Zaida Franceschetti e l’assessore al commercio Valentina Bortolus – rappresenta un momento centrale per la valorizzazione del nostro borgo, unendo la promozione delle eccellenze produttive, commerciali ed enogastronomiche locali alla scoperta del patrimonio storico e architettonico. È un invito a condividere la gioia dello stare insieme in una domenica di maggio, in una realtà a misura di persona come quella di Sesto al Reghena”.

Gli amministratori sottolineano inoltre come l’edizione di quest’anno assuma un significato particolare: “Sarà il primo evento che organizziamo dopo la nomina a Borgo Attrattivo d’Italia, ricevuta lo scorso 18 aprile a Corinaldo. Un riconoscimento importante, frutto dell’impegno quotidiano della comunità. La Festa di Primavera sarà un’ulteriore occasione per confermare Sesto al Reghena come punto di riferimento per il turismo culturale e di prossimità”.

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