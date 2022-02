San Vito: Guardia di Finanza, serve una nuova caserma

SAN VITO AL TAGLIAMENTO – San Vito rischia di perdere la presenza della Guardia di Finanza. L’attuale caserma di via De Gasperi (foto) sarebbe infatti inadeguata alle nuove esigenze. La cosa è stata fatta presente dai vertici della GdF all’Amministrazione comunale che si sarebbe impegnata a trovare una soluzione.

La Guardia di Finanza si era spostata nell’attuale caserma alcuni anni fa, occupando gli spazi prima utilizzati dai Carabinieri trasferitisi in via De Rocco, mentre la Guardia di Finanza occupava uno stabile in via Di Vittorio, stabile che da tempo il Comune ha inserito tra gli immobili alienabili.

Il caso è stato sollevato dalla consigliera comunale d’opposizione Valentina Pegorer (lista San Vito Bene Comune) che ha auspicato una positiva soluzione della questione per salvaguardare un servizio molto utile, ma anche per evitare un declassamento di San Vito nel mandamento.