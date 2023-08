Simone Cristicchi e Amara, il 27 agosto in Val Meduna

VAL TRAMONTINA – Domenica 27 agosto è in arrivo in ValTramontina-Val Meduna l’evento principale del progetto “Magnifica Montagna” 2023.

Saranno infatti Simone Cristicchi e Amara con la sua band gli ospiti speciali del progetto realizzato dalla Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio, dal Comune di Meduno e da ConCentro, Az. Speciale della Camera di Commercio di Pn-Ud con il supporto di Ri.natura.

Il programma della giornata prevede tre appuntamenti di grande richiamo e perfettamente in linea con i valori del progetto, che promuove la valorizzazione del territorio e la riconnessione con la natura.

Alle 9:00 a Tramonti di Sopra ci sarà infatti la possibilità di prender parte a una Camminata Esperienziale in compagnia di Simone Cristicchi, condotta da Alberto Cancian secondo i principi del Forest Bathing. L’enorme interesse suscitato dall’iniziativa ha fatto sì che i posti a disposizione si siano esauriti a poche ore dalla pubblicazione dell’evento, ma ci si può ancora prenotare per essere inseriti in lista d’attesa scrivendo a: [email protected].

Come era stato fatto anche con Massimiliano Ossini e Folco Terzani, al termine della camminata non mancherà il momento simbolico della piantumazione dell’albero, presso la loc. Pradis di Tramonti di Sopra. Un albero che rimarrà come ricordo dell’impronta sensibile lasciata dai grandi ospiti giunti in Valle e come speranza per la futura crescita del territorio.

Nel pomeriggio seguiranno i due appuntamenti principali, a ingresso libero e gratuito con sedute a disposizione fino a esaurimento posti, che si svolgeranno entrambi nel verde dell’Area pic nic Bosco delle Agane a Tramonti di Sotto.

Alle 17:00 “Incontro in un abbraccio”, l’incontro con Simone Cristicchi nel quale il vincitore di Sanremo dialogherà con il pubblico in modo del tutto inedito, raccontando i valori che hanno formato un’artista completissimo, capace di spaziare dalla musica al teatro, dalla scrittura al disegno. Oltre alle parole anche la musica, nella semplicità di chitarra e voce, con Cristicchi che intonerà i suoi pezzi più conosciuti e tanto amati da migliaia di italiani.

Alle 18:30 seguirà “SUN-SET, concerto per il tramonto”, la performance musicale e poetica nella quale Amara e la sua band celebreranno in forma rituale la magia del sole che scompare all’orizzonte in un’esperienza di connessione alla sacralità della Natura. Il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare le grandi canzoni del repertorio di Amara – da “Che sia benedetta” a “Il peso del coraggio” – ma anche mantra e sonorità tribali ed elettroniche.

Sfondo di tutto questo la meravigliosa Natura della Montagna Pordenonese, che si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione, che giunge a celebrare il grande successo raggiunto dal sodalizio fra la Magnifica Comunità di Montagna, il Comune di Meduno e Concentro.

In caso di maltempo gli eventi pomeridiani saranno confermati nell’Area Bar Bosco Bandito, a due passi dall’area Pic Nic Bosco delle Agane.

Per maggiori informazioni: [email protected] / www.valtramontina.it