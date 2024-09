Smh Technologies conferma impegno in formazione giovanile

VILLOTTA DI CHIONS – SMH Technologies, azienda di Villotta di Chions in provincia di Pordenone, leader mondiale della programmazione in-system presente in oltre 70 paesi nel mondo conferma ancora di più la sua sensibilità e orientamento alla formazione giovanile in special modo con attenzione presso il suo territorio. L’azienda elettronica con sede in provincia di Pordenone al confine tra le regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto ha da tempo attivato delle collaborazioni sul territorio con istituti scolastici che ospitano corsi a indirizzo elettronico ed elettrotecnico.

Da sempre coinvolta nelle tematiche riguardanti la formazione e la valorizzazione della preparazione tecnico-scientifica delle fasce giovanili della popolazione, tra le varie collaborazioni ci sono state quella con l’Istituto Tecnico Settore Tecnologico J.F. Kennedy di Pordenone e con l’Istituto di Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci di Portogruaro.

Gli ingeneri di SMH Technologies si recano settimanalmente presso i laboratori di elettronica attrezzati in queste scuole per condividere con i giovani ed appassionati studenti alcune parti di conoscenza pratica d’eccellenza fornendo a loro un prezioso e interessantissimo feedback direttamente dal mondo del lavoro, del business e dell’elettronica applicata.

“Il progetto nasce nell’ambito del Percorso per le Competenze Trasversali per l’Orientamento che si svolge con le classi del triennio. Abbiamo volentieri accolto l’occasione fornita da SMH Technologies in quanto ci è sembrata un’attività molto operativa e pratica e i ragazzi hanno dato subito un feedback positivo. Quando l’azienda entra a scuola dà effettivamente modo ai ragazzi di capire meglio quale potrebbe essere il loro sbocco futuro” ha dichiarato la professoressa Cinzia Daneluzzi, ingeniere elettronico e responsabile dell’Orientamento presso l’ISIS Da Vinci.

“SMH Technologies fin dalla sua nascita si è sempre focalizzata sulla selezione e ricerca di collaboratori validi. Riteniamo che il lavoro svolto dalle scuole sia la base per la formazione della forza lavoro del domani.

Nella nostra ultima campagna di recruiting abbiamo posto l’attenzione non solo a profili evoluti di studi principalmente ingenieristici, ma abbiamo anche integrato con grande successo e soddisfazione numerose risorse con titoli di studio di diploma o equivalenti a dimostrazione pratica che, specie in campo elettronico e tecnologico in genere, il contatto scuola-mondo del lavoro è un formidabile volano di crescita personale e di occupazione giovanile e noi in SMH crediamo moltissimo nelle nuove generazioni a cui auguriamo un grande anno scolastico ricco di soddisfazioni e di sano impegno.” ha chiosato Claudio Stefani, presidente e fondatore della prestigiosa azienda di Villotta.

Si prospetta di sicuro un altro anno scolastico intenso e interessante e nonostante le croniche difficoltà in cui versa da anni il comparto di sicuro iniziative come queste rendono molto attuale e funzionale l’integrazione tra scuola e mondo del lavoro.