Spilimbergo, Le Giornate della Luce: il 6 ospite Edvige Fenech

SPILIMBERGO – Proseguono Le Giornate della Luce, il festival che racconta l’Italia e il cinema italiano secondo l’ottica sapiente degli autori della fotografia.

Lunedì 5 giugno alle 10 al Cinema Miotto “I nipoti di Lumière – Documentari di ieri e di oggi” con la proiezione del documentario “Tiziano – L’impero del colore” (2022) di Laura Chiossone, introdotto da Paola Buttignol. In collaborazione con Istituto Il Tagliamento di Spilimbergo, Liceo Artistico Galvani di Cordenons, Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo.

In serata, alle 20.30, ritrovo in Piazza Garibaldi per “Passiparole – Dietro le quinte del Festival”, a cura de Lis Aganis Ecomuseo delle Dolomiti Friulane. Riccardo Ghilardi presenterà la sua mostra, con l’accompagnamento musicale curato dall’Associazione Gottardo Tomat.

Per il terzo anno, il festival ripropone la sezione dedicata ai cortometraggi. Le opere sono state selezionate tra quelle che hanno partecipato al Ca’ Foscari Short Film Festival di Venezia e al Sedicicorto di Forlì e che si sono distinte per l’approccio visivo e per l’uso consapevole e suggestivo di luci e cromie.

I 14 cortometraggi in gara provengono da otto Nazioni (Afganistan, Austria, Cina, Federazione Russa, Francia, Germania, Inghilterra, Iran, Polonia, Re- pubblica Ceca, Slovacchia, Svizzera) e riescono a fornire un’ampia visione di quello che il panorama internazionale può offrire.

Lunedì 5 giugno alle 21 al Cinema Miotto la proiezione della prima parte dei corti in concorso e a seguire l’assegnazione del premio Il Quarzo di Spilimbergo Short Lights.

Sempre alle 21.00 al Cinema Benois De Cecco di Codroipo, la proiezione di “Brado” di Kim Rossi Stuart, film con il quale il direttore della fotografia Matteo Cocco è candidato al Il Quarzo di Spilimbergo Light Award. In collaborazione con Comune di Codroipo e Circolo Lumière.

Martedì 6 giugno una grande ospite alle Giornate della Luce: alle 21 al Cinema Miotto Edwige Fenech, protagonista dell’ultimo film di Pupi Avati “La quattordicesima domenica del tempo ordinario”.

L’attrice dialogherà con la curatrice e ideatrice del festival Gloria De Antoni e in collegamento video Pupi Avati. A seguire la proiezione del film, che è una summa del cinema di Avati, intriso di musica, malinconia e a cui non manca il guizzo ironico del suo autore.

Sempre martedì 6 giugno, alle 13.30 all’Auditorium dell’Istituto Il Tagliamento di Spilimbergo, la seconda parte della selezione dei corti in concorso. In collaborazione con Ca’ Foscari Short Film Festival, Sedicicorto International Film Festival e Istituto Il Tagliamento

Il festival – organizzato dall’Associazione culturale “Il Circolo” di Spilimbergo, che negli anni hanno avuto il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del MiC, del Comune di Spilimbergo, della Fondazione Friuli e Friulovest Banca – prosegue fino a domenica 11 giugno: sede principale sarà come sempre Spilimbergo, ma incontri e proiezioni si svolgeranno anche a Pordenone, Udine, Gorizia, Casarsa della Delizia, Codroipo, Gemona, Sequals e a Isola in Slovenia.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Info e programma completo: www.legiornatedellaluce.it