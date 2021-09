Street Füd Festival & Fontane Danzanti, a Porcia dall’1al 3 ottobre

PORCIA – Porcia, siete pronti? Tipico Eventi approda per la prima volta, addobbando a festa l’area di Via de Pellegrini di fronte al Comune, preparando per voi tre giornate all’insegna del buon cibo e del divertimento!

Saranno presenti una dozzina di street chef pronti a deliziarvi con i loro piatti!

Potrete scegliere tra tante specialità tra cui croccanti fritti di carne e di pesce, buonissimi arrosticini abruzzesi e ottimi hamburger, sia classici che gourmet! Oppure potrete godervi il gusto vero della Capitale, con gustosi primi della tradizione romana direttamente mantecati in forma, l’inimitabile saccoccia e la famosa pinsa!

E se vorrete qualcosa di più internazionale, avrete la possibilità di gustare anche deliziose specialità della cucina messicana. Da leccarsi i baffi!

E per chiudere in dolcezza crepes, cannoli siciliani e gli inimitabili churros venezuelani!

Il tutto accompagnato da ottima birra artigianale Italiana.

Durante la serata di venerdì, alle ore 21.30 verrà offerto il fantastico SPETTACOLO DI FONTANE DANZANTI, un gioco di luci, acqua e colori a tempo di musica.. da togliere il fiato!

INGRESSO GRATUITO tutti i giorni!

L’orario sarà il venerdì dalle 18.00 a mezzanotte, il sabato e la domenica dalle 11.00 a mezzanotte.

Si sottolinea che l’intera manifestazione sarà svolta nel pieno rispetto delle norme vigenti relative alla situazione di emergenza legata al Covid-19.

