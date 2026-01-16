6.6 C
VerdArte saluta San Vendemiano con un finissage tra arte, natura e comunità

Provincia
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

SAN VENDEMIANO (TV) – Si chiude con un evento speciale la rassegna VerdArte, che sabato 17 gennaio alle ore 15.00 darà appuntamento a artisti, partecipanti e cittadini a San Vendemiano per il finissage conclusivo. Un momento di festa e condivisione dedicato alla creatività immersa nella natura, arricchito dalla presenza della critica d’arte Alessandra Santin.

L’incontro prenderà il via nel parco del Municipio, dove una breve performance artistica renderà omaggio all’arte en plein air, cifra distintiva dell’intero progetto VerdArte. Da qui il pubblico si sposterà alla Sala Mostre, dove sarà proiettato il video realizzato da Vicenzi, foto-videomaker della manifestazione, che ripercorre i momenti più significativi della rassegna.

Nel corso del pomeriggio si terrà anche la premiazione dei vincitori del bando foto-grafico VerdArte, che ha raccolto diverse interpretazioni fotografiche del dialogo tra natura e creatività. Un ringraziamento speciale sarà dedicato ai bambini dell’Istituto Comprensivo di San Vendemiano, protagonisti della realizzazione di alcune opere esposte e simbolo di una sensibilità artistica attenta all’ambiente.

L’ideatrice e curatrice della rassegna, Mila Marzotto, esprime profonda gratitudine alla comunità locale per la calorosa accoglienza e il sostegno che hanno reso possibile questa edizione. A tutti gli artisti partecipanti verrà consegnato un segno di riconoscenza per il contributo dato al successo dell’iniziativa.

L’organizzazione invita cittadini e appassionati a partecipare a questo appuntamento finale, occasione per celebrare insieme i valori di arte, natura e comunità che hanno animato VerdArte.

La rassegna proseguirà nei prossimi mesi con nuove tappe a Pasiano di Pordenone, San Pier d’Isonzo e Polcenigo.

Per informazioni: [email protected]
Sito web: VerdArte.net
Facebook: VerdArte

