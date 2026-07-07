Voli Nato – Aereoradar sopra Aviano per controllo spazio aereo

AVIANO – Nasi all’insù oggi pomeriggio, 7 luglio, fino alla serata a Aviano per la presenza in volo di un aereo ⁠Boeing E-3 Sentry della Nato (sigla Nato69), aereo radar militare ⁠AWACS (Sistema Aviotrasportato di Allarme e Controllo). Il quadrigetto ha volato a “biscotto” a 18mila piedi di altezza con un circuito da Tolmezzo a Conegliano attirando l’attenzione di curiosi e appassionati di aeronautica. Il Boeing E-3 Sentry funziona come una torre di controllo volante. Serve a sorvegliare lo spazio aereo, guidare gli aerei amici in battaglia e coordinare le operazioni militari in tempo reale. Il grande radar girevole è la caratteristica principale: un grande disco (cupola) sopra la fusoliera. Questo disco ruota e contiene un radar potentissimo che vede tutto a 360 gradi.

Il radar copre oltre 400 km di raggio. Può vedere sia gli aerei che volano ad alta quota, sia quelli che volano bassissimi vicino al terreno. All’interno ci sono molti computer e specialisti. Il loro compito è distinguere gli aerei amici da quelli nemici e dirigere i caccia alleati verso i bersagli. Poiché vola molto in alto, riesce a vedere oltre le montagne o la curvatura della terra. Questo evita sorprese da parte di aerei nemici nascosti.

L’aereo è partito dall’aeroporto di Tessera-Venezia dove hanno sede le Officine Aeronavali di Venezia (oggi parte di ⁠Leonardo) che eseguono la manutenzione e gli aggiornamenti della flotta di aerei ⁠Boeing E-3 Sentry. I lavori si svolgono negli hangar veneziani, focalizzandosi sui complessi sistemi radar di questi famosi velivoli.

Al. Rin.