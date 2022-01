Volontari Auser Polcenigo, opera di solidarietà attiva

POLCENIGO – In tempi difficili la coesione sociale diventa fondamentale per rafforzare la capacità di risposta alle esigenze dei singoli cittadini.

L’opera delle associazioni e del volontario in forma singola od organizzata diventa l’arma in più a disposizione delle amministrazioni pubbliche nell’affrontare le difficili battaglie quotidiane in tema di emergenza COVID-19 e delle correlate difficoltà di assistenza e accompagnamento delle persone più fragili.

Il servizio dei Volontari AUSER è per la comunità di Polcenigo un’opera di solidarietà realmente praticata e non solo annunciata.

I numeri registrati nel corso del 2021 sono la testimonianza concreta di quanto fatto a servizio della popolazione. 11.384 km percorsi, 576 ore di servizio, 207 viaggi per accompagnamenti a visite mediche, in strutture ospedaliere e servizi vari. 51 viaggi e 51 ore di servizio per consegna spesa. Nel corso degli ultimi 4 mesi dell’anno per il servizio di triage presso la scuola materna sono state 72 le ore di servizio prestate dai volontari.

Da parte dell’amministrazione comunale, nelle persone dell’Assessore ai Servizi Sociali e Tutela della Salute Oliva Quaia e del sindaco Mario Della Toffola, si esprime orgoglio e gratitudine in merito al fatto di poter contare su un gruppo, coeso e motivato composto da 4 persone dedicate alla guida dei mezzi e di 15 volontari di accompagnamento, in grado di garantire un servizio fondamentale di questa portata.