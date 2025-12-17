9 C
Pordenone
giovedì , 18 Dicembre 2025
Delegazione Fidapa a mostra su violenza sulle donne

EVIDENZAPordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Una corposa delegazione Fidapa ha visitato la mostra fotografica “La violenza maschile sulle donne ha molte facce, non la mia” allestita nella casa della musica Elisabetta Imelio in piazza della Motta.

Ad introdurla, la socia Giovanna Santin, membro della Fondazione Santin Onlus che, assieme all’associazione Uomini in prima persona, ha promosso l’evento unitamente al Comune con l’Assessore e socia Fidapa Guglielmina Cucci.

A sottolinearne la valenza sono intervenute la Presidente Sonja Pin e Annamaria Poggioli, da poco eletta Referente Fidapa per il Distretto Nord Est nella Commissione nazionale sulla Violenza di genere.
Poggioli ha messo in evidenza “la necessità di non demordere sul fronte della sensibilizzazione di donne e uomini, soprattutto giovani, in un periodo che non dà tregua per reazioni violente e spesso efferate”.

“Forse – ha aggiunto – andrebbero valorizzate maggiormente le relazioni sane e gli atteggiamenti positivi, proprio come quei ritratti che la maestria del fotografo Renzo Daneluzzi e della figlia Francesca ha saputo restituire al pubblico attraverso sguardi carichi di dolcezza e di empatia”.

