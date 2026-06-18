Pesistica, le ragazze di Pordenone senza rivali in Italia

BARI – La Pesistica Pordenone si conferma sul tetto d’Italia. Le pedane del Palazzetto dello Sport del CUS Bari, che sabato 13 e domenica 14 giugno hanno ospitato i Campionati Italiani Assoluti e di Specialità 2026, hanno decretato il successo del club friulano, capace di conquistare lo scudetto come miglior società femminile grazie alle ottime prestazioni offerte dalle sue sette atlete in gara.

I primi piazzamenti di rilievo sono arrivati nella giornata di sabato con Eleni Battistetti e Martina Bomben. Nella categoria 49 kg, Battistetti ha fatto suo il titolo italiano assoluto di totale con 145 kg, prendendosi l’oro nello slancio (80 kg) e l’argento nello strappo (65 kg). Nella 53 kg, Martina Bomben (Centro Sportivo Esercito, da sempre legata al sodalizio pordenonese) si è aggiudicata il primo posto di specialità nello strappo sollevando 85 kg, completando la prova con l’argento nello slancio (100 kg) e nel totale (185 kg).

Domenica il programma è proseguito con le categorie pesanti, dove i colori societari si sono messi in grande evidenza. Tra gli 86 kg, la leader Sara Dal Bò ha sbaragliato la concorrenza vincendo il titolo italiano assoluto di totale con 221 kg e l’oro nello strappo con 101 kg, a cui ha aggiunto l’argento nello slancio (120 kg).

Nella medesima gara si è registrato l’eccellente debutto con la maglia del club per Silvia Biasotto, capace di salire sul podio conquistando due medaglie di bronzo: nello slancio (102 kg) e nel totale (185 kg). In questa stessa divisione di peso, Carlotta Cavaliere (classe 2011) ha confermato il suo ottimo stato di forma chiudendo sesta con 75 kg di strappo e 96 kg di slancio, mentre Elisa Crovato, impegnata nella doppia veste di atleta e allenatrice, è andata fuori classifica nello strappo tentando un coraggioso carico d’ingresso. A completare il quadro, nella categoria oltre 86 kg, si è visto il brillante esordio di Alessia Bellia (classe 2011), abile nel centrare la quarta piazza assoluta con 76 kg di strappo e 92 kg di slancio.

A fine manifestazione, il tecnico Luigi Grando ha espresso grande soddisfazione per questo traguardo: “La condizione delle ragazze in Puglia è stata ottimale e i risultati lo hanno ampiamente dimostrato. Ogni singola pesista si è presentata all’appuntamento con un obiettivo preciso e tutte, dalle più esperte fino alle giovanissime al debutto, hanno dato il massimo, siglando una vittoria che premia il grande lavoro svolto da tutto il gruppo in palestra”.