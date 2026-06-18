Venerdì 19 giugno, torna AperiVillage con musica, aperitivi e food corner

AIELLO DEL FRIULI – Venerdì 19 giugno AperiVillage torna al Palmanova Designer Village con drink, musica e speciali proposte gastronomiche. Dopo il successo della prima serata del 12 giugno, AperiVillage dà appuntamento venerdì 19 dalle 17 alle 21 in Piazza A del Village, per trasformarla ancora in uno spazio conviviale dove shopping, food e intrattenimento si fondono in modo naturale. Altri due appuntamenti in calendario per le serate estive sono venerdì 26 giugno e sabato 4 luglio.

Protagonista della parte musicale è Radio Piterpan, partner ufficiale di AperiVillage: la radio accompagna ogni appuntamento con animazione e un DJ diverso per ciascuna serata, garantendo un’identità sonora sempre nuova e coinvolgente. A completare l’esperienza, tre chioschi con hot dog, patatine, granite e cocktail, affiancati dalle proposte di ristorazione già presenti all’interno del Village.

AperiVillage è pensato per chi vuole vivere Palmanova Designer Village in un modo diverso: tra un acquisto e l’altro, oppure semplicemente per godersi un aperitivo estivo tra amici e famiglia in un contesto speciale.

In parallelo alle serate, dal 20 giugno al 3 luglio il Village lancia I Sale Preview: un’anteprima esclusiva degli sconti estivi sul prezzo outlet, riservata ai membri di Premium CLUB (iscrizione su palmanovadesignervillage.com). Un’occasione in più per vivere il Village con un vantaggio tutto per sé.