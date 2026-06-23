Cantieri e disagi, il Comune corre ai ripari: sconto del 50% sulla tariffa rifiuti per negozi e artigiani

PORDENONE – I cantieri trasformano la città, ma spesso mettono a dura prova le attività che si affacciano sulle strade interessate dai lavori. Per questo il Comune di Pordenone ha deciso di intervenire con una misura concreta a sostegno di commercianti e artigiani: una riduzione del 50% della quota variabile della TARIC, la tariffa corrispettiva sui rifiuti, per gli esercizi penalizzati da cantieri pubblici che si protraggono per oltre tre mesi.

La misura è stata approvata all’unanimità dalla Giunta comunale con una delibera immediatamente eseguibile e trova una prima applicazione nel caso di viale Cossetti, dove il cantiere per il rifacimento dei marciapiedi, pur ritenuto necessario e atteso da tempo, ha registrato tempi più lunghi rispetto alle previsioni iniziali.

«La città che si trasforma crea inevitabilmente sacrifici per chi ci vive e ci lavora ogni giorno – dichiara il sindaco Alessandro Basso – e questa misura rappresenta un riconoscimento concreto della vicinanza dell’amministrazione agli esercenti. Il ristoro è parte integrante di una visione amministrativa responsabile e coerente, frutto di mesi di approfondimento normativo e in continuità con altri interventi di sostegno già adottati a favore del commercio locale».

Sulla stessa linea l’assessore Emilio Badanai Scalzotto, che sottolinea il carattere immediato dell’intervento. «Abbiamo cercato fin dall’inizio forme di sostegno praticabili e concrete. La riduzione della tariffa rifiuti, che di fatto azzera la quota riferita ai mesi interessati dai lavori, è una risposta tangibile ai disagi subiti dagli operatori economici. Siamo convinti che il risultato finale restituirà un viale più bello, sicuro e attrattivo, in linea con l’immagine che Pordenone vuole presentare in vista dell’appuntamento con Capitale italiana della Cultura 2027».

L’agevolazione sarà finanziata con risorse della fiscalità generale e riguarderà le attività commerciali e artigianali situate al piano terra, con vetrina e accesso diretto sulla strada interessata dai lavori. Lo sconto decorrerà dall’apertura del cantiere fino alla sua chiusura formale, certificata dalle relative ordinanze, e sarà riconosciuto anche nei casi in cui i lavori comportino la chiusura di una sola carreggiata.

Per ottenere il beneficio, gli esercenti dovranno presentare domanda. Le richieste saranno verificate dal gestore del tributo, che applicherà la riduzione attraverso compensazione; laddove ciò non fosse possibile, verrà disposto un rimborso diretto.

L’intervento non rappresenta però un caso isolato. Nel secondo semestre del 2026 l’amministrazione comunale prevede infatti di introdurre ulteriori agevolazioni sulla tassa delle insegne, con effetti a partire dal 2027 dopo i necessari adeguamenti regolamentari. Inoltre, su indicazione del sindaco, è allo studio uno strumento strutturale destinato alle attività penalizzate dai lavori pubblici, con l’obiettivo di sostenere percorsi di riqualificazione, innovazione e valorizzazione delle imprese coinvolte, andando oltre la logica del semplice ristoro economico.