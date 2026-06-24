Sovraindebitamento famiglie Fvg, convegno il 26 a Pordenone

PORDENONE – Venerdì 26 giugno, all‘Auditorium Confindustria dalle 9 la Fondazione Well Fare Pordenone – insieme all’Ordine degli Avvocati di Pordenone – promuove un Convegno Regionale volto a fare luce su un’emergenza tanto diffusa quanto silenziosa: IL SOVRAINDEBITAMENTO IN FVG: nuove reti sociali, strumenti finanziari e istituti giuridici per l’inclusione. Non si parlerà di povertà estrema, ma di quella “fascia grigia” di famiglie, lavoratori e piccoli risparmiatori del Friuli Venezia Giulia che, a causa di eventi imprevisti, scivolano nell’insolvenza rischiando l’esclusione sociale o, peggio, l’usura.

L’evento ha una forte caratura istituzionale: si inserisce, infatti, in un progetto della Regione FVG ed è co-finanziato dal Ministero del Lavoro all’interno del partenariato nazionale “Generare Territori Educativi”. L’evento nasce dalla stretta collaborazione tra la Fondazione Well Fare Pordenone e l’Ordine degli Avvocati di Pordenone, con l’obiettivo di offrire una visione organica e multidisciplinare sul tema del sovraindebitamento e della crisi da sovraindebitamento nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

In un contesto socio-economico complesso, il fenomeno dell’indebitamento delle famiglie richiede risposte che sappiano coniugare reti sociali di prossimità, pubbliche e private, strumenti finanziari e istituti giuridici. Il convegno sarà l’occasione per presentare le prospettive del progetto MICROFINANZA FVG, finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale Salute e Politiche Sociali, che vede oggi reti di prossimità permanenti a supporto della cittadinanza su tutto il territorio regionale.

Saranno presenti tra gli altri, Riccardo Riccardi ass.reg.; Michelangelo Agrusti pres. Conf.A.A.; Guglielmina Cucci ass. Comune Pordenone; Carlo Bolzonello pres. Comm.reg. Politiche Sociali;Renato Mascherin pres. Wel Fare PN e Igor Visentin pres. Ordine Avv.PN. La sessione mattutina, ore 9 – 13, sarà curata dalla Fondazione e avrà un taglio divulgativo e di sensibilizzazione. Si cercherà di analizzare tutte le facce del fenomeno dai numeri regionali all’impatto sociale, mostrando come le difficoltà economiche sono spesso oggetto di vergogna individuale e di invisibilità collettiva. Inviteremo a intervenire un rappresentante della Regione, dei Servizi Sociali e Socio sanitari pordenonesi.

Saranno presentate le reti sociali partner e gli strumenti disponibili per uscire dal sovraindebitamento). La sessione pomeridiana ore 15 – 18, vedrà presenti l’Ordine degli Avvocati, e in particolare dall’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dallo stesso istituito WELL FARE PORDENONE – Fondazione per il Microcredito e l’Innovazione Sociale con particolare attenzione all’approfondimento degli strumenti del Codice della Crisi, attraverso il contributo dottrinale e giurisprudenziale in questo specifico settore.