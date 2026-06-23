L’estate di Cinemazero è pronta a partire con più di 100 eventi

PORDENONE – Sarà un’estate intensa, unica e sorprendente, ricca di appuntamenti che animeranno diversi luoghi della città. Perché Cinemazero non va in vacanza ma, al contrario, moltiplica le proposte, per garantire un’offerta cinematografica di qualità 365 giorni all’anno, continuando a dimostrarsi motore di cultura su un territorio molto vasto.

In programma oltre cento eventi: cinquanta in città e più di cinquanta diffusi sul territorio, con innumerevoli proiezioni articolate su una grande arena per i successi cinematografici e un’arena dedicata al documentario, moltissime proiezioni in cantine vinicole, il festival internazionale di cortometraggi FMK, cineconcerti esclusivi e i Cinema Camp per i più piccoli e le più piccole. Accanto alle numerose iniziative all’aperto che animeranno l’estate, Cinemazero inaugura quest’anno una novità importante: per la prima volta manterrà la regolare programmazione cinematografica per tutto il mese di luglio, con proiezioni quotidiane nelle proprie sale. Un’opportunità in più per il pubblico di continuare a vivere il cinema anche nelle giornate più calde, grazie agli spazi climatizzati del centro culturale, che affiancano e completano l’offerta estiva.

Per Cinema Sotto le Stelle, sarà Toy Story 5 a inaugurare l’arena in Largo San Giorgio venerdì 26 giugno alle 21.30. Un film per tutta la famiglia in cui Jessie, Woody e Buzz tornano per mettere in discussione il rapporto con le nuove tecnologie. Gli appuntamenti continueranno poi ogni lunedì, mercoledì e venerdì fino a fine agosto. In programma la celebrazione di grandi anniversari come, ad esempio, i 50 anni dall’uscita in sala di Taxi Drivers di Martin Scorsese in versione restaurata lunedì 27 luglio. Spazio anche agli ospiti con una serata completamente dedicata al calcio in compagnia dell’ex calciatore Aldo Serena, in collaborazione con Sky Calciomercato L’originale Sky e Videe: se l’Italia calcistica quest’anno non ha raggiunto il mondiale messicano/statunitense/ canadese…torniamo alla “partita del secolo”, giocata proprio a un mondiale in Messico nel 1970.

Anche quest’anno l’arena ospita numerosi eventi legati alla musica: oltre alla proiezione del 3 luglio dedicata all’icona del pop Michael Jackson e all’evento in collaborazione con Pordenone Blues & Co. Festival lunedì 13 luglio con la versione restaurata del film di Oliver Stone The Doors, sono due gli eventi da segnalare con la musica dal vivo. Si parte lunedì 06 luglio con Muti ma non troppo, in cui gli studenti e le studentesse dell’Istituto Comprensivo Pordenone Centro, diretti dal professor Andrea Alzetta, musicheranno dal vivo The Frozen North di Buster Keaton e Eddie Cline con protagonista uno strampalato pistolero nelle langhe ghiacciate del Nord. A seguire, a ingresso gratuito, il capolavoro d’animazione firmato da Bruno Bozzetto, West and Soda.

La musica sarà protagonista anche con la band trevigiana Estra, che si esibirà in acustico in arena UAU! martedì 11 agosto per il documentario a loro dedicato. Imperdibile e ormai classico delle estati pordenonesi, sabato 22 agosto con The Patsy (1928) di King Vidor, l’attesissimo concerto della Zerorchestra in programma alle 21.00.

Tratto da una pièce teatrale di Barry Conners, questo film mostra l’incredibile talento di King Vidor, regista capace di spaziare facilmente tra una serie di registri differenti, firmando così una commedia leggera e irresistibile, incentrata su gag divertenti e su un ritmo concitato.

Non mancherà l’apprezzatissimo OscBar, realizzato in collaborazione con Birra Galassia di Pordenone. Inoltre, grazie progetto CinemaRevolution promosso dal Ministero della Cultura, la maggior parte dei film italiani ed europei saranno proposti al prezzo speciale a 3,50 euro, mentre i giovani fino ai 25 anni pagheranno sempre 3 euro, con la CinemazeroYoungCard, promossa in collaborazione con il Comune di Pordenone.

Ogni martedì, dal 07 luglio al 25 agosto, si riaccenderà anche il grande schermo di UAU! ai Giardini “Francesca Trombino”, che ogni anno Cinemazero valorizza come uno dei luoghi più suggestivi della città, con un programma ricercato di “Documentari all’aperto”, arricchito sempre dalla presenza di registi e ospiti, con contenuti di importanza sociale e d’attualità a ingresso gratuito.

Si parte il 7 luglio con Tienimi presente di Alberto Palmiero, racconto generazionale dedicato ai sogni e alle difficoltà dei giovani italiani, alla presenza del regista. Il 14 luglio sarà la volta di Ballata Femmenella, intenso documentario sulle femmenelle napoletane e sui percorsi di identità, inclusione e libertà, accompagnato da registi e protagoniste.

Il 21 luglio Nella colonia penale porterà il pubblico all’interno delle ultime colonie penali attive d’Europa, nascoste nel cuore della Sardegna, dove il lavoro, il controllo e la libertà ridefiniscono ogni giorno il significato della prigionia. Ospiti della serata il regista Alberto Diana, Paola Berto (Vicepresidente Carcere E Comunità) Silvano Varnier (Volontario), Don Piergiorgio Rigolo (già cappellano carcere di Pordenone) e Don Diego Toffoletti (cappellano carcere di Pordenone).

Oltre il Confine: Le Immagini di Mimmo e Francesco Jodice, in programma il 4 agosto racconterà l’incontro artistico e umano tra i fotografi Mimmo e Francesco Jodice, in un viaggio senza tempo dove la fotografia diventa bussola per attraversare un mondo in trasformazione. A presentarlo al pubblico il regista Matteo Parisini.

Spazio alla musica con Estra in Chorpus Christi, dedicato alla storica band trevigiana Estra – che sarà presente per eseguire alcuni pezzi in acustico in arena UAU! martedì 11 agosto in compagnia del regista Denis Brotto e all’attualità internazionale con Mr. Nobody Against Putin, premiato con l’Oscar 2026 come miglior documentario, che racconta dall’interno la propaganda scolastica nella Russia contemporanea, in programma martedì 18 agosto, introdotto dalla giornalista Anna Zafesova.

A chiudere la rassegna, il 25 agosto, Anguane, le voci dell’acqua che tra mito, musica e scienza, rivela la crescente vulnerabilità di fiumi e paesaggi minacciati dall’azione umana. Ospite il regista Giovanni Pellegrini.

Ma UAU! è anche la casa di FMK, il festival internazionale dei cortometraggi di Cinemazero che giunge quest’anno alla sua XXII edizione. La manifestazione si presenta al pubblico con una formula rinnovata, frutto della coprogettazione con lo Young Club di Cinemazero. Il gruppo di appassionati e appassionate di cinema under 30 ha assunto il ruolo strategico di selezionatore delle opere in concorso e guiderà anche la conduzione delle quattro serate sul palco.

La novità assoluta di questa edizione è una giornata interamente dedicata al documentario, a riprova dell’impegno di Cinemazero nei confronti del cinema del reale. Il festival amplia inoltre la sua rete territoriale grazie a due importanti sinergie: la collaborazione con il festival NanoValbruna, che vedrà la proiezione e la premiazione a FMK di un’opera della sezione Frame the Change, e quella con lo shorTS International Film Festival, che curerà un evento speciale dedicato ai più piccoli. La capacità di fare rete a livello nazionale sarà inoltre testimoniata da Epic Failstivals, un originale “panel non panel” con la partecipazione di rappresentanti di festival di cortometraggi da tutta Italia. Si tratterà di un dibattito aperto e giocoso che, partendo da casi concreti di difficoltà e piccoli “fallimenti” organizzativi, cercherà di condividere buone pratiche e soluzioni per la gestione degli eventi cinematografici.

Prestigiosa la giuria di quest’anno, chiamata anche a tenere esclusive masterclass dedicate al pubblico e ai numerosi studenti universitari in arrivo da tutta Italia. A presiederla saranno il regista Paolo Strippoli, autore degli apprezzatissimi Italian Horror Story, Piove e La valle dei sorrisi, ultima fatica girata interamente in Friuli-Venezia Giulia, e la sceneggiatrice e regista Chiara Tripaldi, coautrice del copione della Gioia di Nicolangelo Gelormini, attualmente candidato ai Nastri d’Argento e al Globo d’Oro.

Il programma di FMK si preannuncia come sempre denso di appuntamenti collaterali che fondono i linguaggi della contemporaneità. Sulla scorta del successo della rassegna GameZero della Mediateca, uno spazio sarà dedicato al mondo del gaming. Tra le proposte più attese spicca, inoltre, un workshop sperimentale di montaggio creativo live, concepito come una vera e propria sfida tra gruppi che si affronteranno nella creazione di video basati sull’universo della cultura internet. A completare il ricco palinsesto non mancheranno conferme amate dal pubblico come la sezione fuori concorso FMK Off, lo storico spazio DIY, i laboratori creativi per bambini e adolescenti, i dj set quotidiani e il grande concerto finale.

Dal 25 giugno al 30 luglio, ritorna anche la rassegna Cinemadivino, giunta alla sua XII edizione, che unisce film e buon vino e si tiene nella suggestiva cornice delle migliori cantine del territorio, in collaborazione con Ville Venete. Le serate iniziano alle 19:30 con la degustazione e visita in cantina, per passare alla cena a buffet alle 20:30 e alla proiezione del film dalle 21:30, con biglietto unico a 30 euro. La prenotazione è obbligatoria (scrivendo a: [email protected] o via WhatsApp al 338 7546192). Il primo appuntamento è giovedì 25 giugno nell’azienda Agricola Vistorta a Sacile con il film Le città di pianura, di Francesco Sossai, vincitore di ben 8 Premi agli ultimi David di Donatello. Le altre cantine coinvolte sono Villa Bodgano 1880 di Lison di Portogruaro, l’Agriturismo Fossa Mala di Fiume Veneto e l’azienda agricola Pitars di San Martino al Tagliamento. Novità di quest’anno la Taverna della Lana del Parco Rurale di San Floriano e la Distilleria Pagura, a Castions di Zoppola.

A conferma dell’attenzione di Cinemazero nei confronti delle famiglie e dei più piccoli, ritorna in Mediateca, dopo il successo dello scorso anno, Cinemacamp il cinema camp della mediateca per i bambini e bambine dai 6 agli 11 anni, all’insegna della settima arte.

Quattro settimane di laboratori creativi – che hanno già registato sold out – per bambine e bambini curiosi di esplorare il linguaggio del cinema in modo attivo e divertente. I partecipanti diventeranno veri e propri piccoli registi, sperimentando tecniche di ripresa, scrivendo storie originali e realizzando un cortometraggio, scena dopo scena.

Infine, anche quest’anno Cinemazero porta la magia del cinema sul territorio, con oltre cinquanta proiezioni itineranti nei dintorni di Pordenone, grazie allo storico progetto “Ciak si gira!” che quest’anno vedrà protagonisti i comuni di Aviano, Brugnera, Clauzetto, Cinto Caomaggiore, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Prata, Pravisdomini, Porcia, Zoppola e Vajont, solo per citarne alcuni. Continua anche l’atteso appuntamento con il cinema in spiaggia a Grado: speciali appuntamenti in cui la proiezione sarà contemporaneamente in 3 lingue diverse (tedesco, italiano e inglese) grazie a cuffie individuali fornite ad ogni spettatore e spettatrice.

Il “Cinema sotto le stelle”, UAU! e FMK sono realizzati con il sostegno del Comune di Pordenone, della Regione FVG e Banca 360 Credito Cooperativo FVG e De Blasio Associati Srl.