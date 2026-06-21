Poste italiane: inaugurata mostra “Il volto della Repubblica”

TRIESTE – In occasione dell’80° anniversario della Festa della Repubblica, presso il salone della sportelleria del Palazzo delle Poste Centrali di piazza Vittorio Veneto 1, è stata inaugurata la mostra “Il volto della Repubblica. Immagini per un anniversario”, dedicata alle principali emissioni filateliche legate agli anniversari del 2 giugno e alla nascita della Repubblica Italiana.

L’esposizione presenta una selezione di francobolli, buste, folder e annulli speciali emessi da Poste Italiane per ricordare il 2 giugno 1946, data del referendum istituzionale che sancì il passaggio dalla Monarchia alla Repubblica. Il percorso consente di osservare l’evoluzione grafica e iconografica della filatelia italiana e le modalità con cui, nel tempo, sono stati rappresentati i valori costituzionali, l’unità nazionale e le istituzioni.

La mostra intende inoltre evidenziare il ruolo del francobollo come strumento di memoria storica e di comunicazione istituzionale.

Una sezione è dedicata al contributo femminile alla nascita della Repubblica: nel 1946 le donne parteciparono per la prima volta al voto e 21 di esse furono elette all’Assemblea Costituente. Le cosiddette “Madri Costituenti” contribuirono ai lavori di scrittura della Costituzione, concorrendo all’affermazione dei principi di uguaglianza, libertà e tutela dei diritti sociali.

La mostra è visitabile fino al 29 agosto, negli orari di apertura dell’ufficio postale: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle ore 8.20 alle 12.35.