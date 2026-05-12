Italian Baja (24-28 giugno): aperte le iscrizioni

PORDENONE – Sono aperte le iscrizioni all’Italian Baja 2026, organizzata come sempre dal Fuoristrada Club 4×4 Pordenone, in calendario da mercoledì 24 a domenica 28 giugno. Prova di Coppa del Mondo e di Coppa Europa Baja FIA, la gara è valida anche quale terzo atto del Campionato Italiano Cross Country ACI Sport, dopo l’Artugna Race di marzo e il Sardegna Rally Raid che andrà in scena la prossima settimana. Confermato a pieni voti il quartiere generale alla Fiera di Pordenone, che per cinque giornate avrà i padiglioni occupati dai veicoli da competizione e dai mezzi di assistenza.

Mercoledì 24 giugno (“welcome day”) sarà dedicato all’accoglienza dei concorrenti, giovedì 25 (“scrutineering day”) si svolgeranno le verifiche sportive degli equipaggi e le verifiche tecniche dei mezzi, poi in serata tutti in piazza XX Settembre per la sontuosa parata ufficiale della carovana (“ceremonial start”) e le interviste ai protagonisti su palco scenografico con maxischermo.

Sottolineando che l’Italian Baja, confermata nell’élite iridata della specialità fuoristrada, è un evento sportivo di primordine in grado di veicolare attenzioni planetarie su Pordenone Capitale della Cultura 2027. Venerdì 26 giugno, al mattino il test auto (“shakedown”) sul greto del fiume Meduna, nel pomeriggio gara vera con il prologo di 14 km a Cordenons (start 17:30) in diretta su ACI Sport TV, canale 228 della piattaforma Sky. Sabato 27 giugno, la giornata clou con un settore selettivo di 160 km che abbraccia Meduna, torrente Cosa e fiume Tagliamento, da ripetere due volte (start 8:30 e 14:30). Previsto un intervallo di neutralizzazione a circa metà percorso, giostrando tra sponda pordenonese e sponda udinese del Tagliamento, nel quale sarà possibile il rifornimento di carburante.

In serata la premiazione della sfida valida per il tricolore cross country. Infine, domenica 28 giugno, un ultimo settore selettivo di quasi 100 km per chiudere la gara valida per la Coppa del Mondo e la Coppa Europa FIA, con cerimonia di premiazione alle 13:30 in Fiera. Previste altre dirette e trasmissioni dedicate su ACI Sport TV, canali social e RAI Sport.