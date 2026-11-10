Electrolux, l’11 il referendum dei lavoratori. A Porcia si vota sul futuro dello stabilimento

Mercoledì 11 novembre la consultazione sull’accordo raggiunto al Mimit. Nel sito friulano confermate le produzioni di lavatrici e lavasciuga, ma restano 324 uscite volontarie. In gioco anche la tenuta della ricerca, delle attività tecniche e dell’occupazione sul territorio

PORCIA – È arrivato il momento della decisione per le lavoratrici e i lavoratori di Electrolux. Domani, mercoledì 11 novembre, in tutti gli stabilimenti italiani del gruppo si terrà il referendum sull’ipotesi di accordo raggiunta il 4 novembre al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al termine di una trattativa durata oltre trenta ore. Una consultazione che rappresenta il passaggio decisivo per la ratifica dell’intesa e che, per il territorio pordenonese, assume un significato particolare.

A Porcia, infatti, si misura concretamente il futuro di uno degli stabilimenti più importanti del comparto manifatturiero regionale. Il piano iniziale della multinazionale svedese aveva fatto temere un ridimensionamento molto pesante, con conseguenze sulle produzioni, sull’organizzazione aziendale e sulle professionalità presenti in fabbrica. La mobilitazione dei lavoratori, durata quasi sei mesi, e il confronto con le istituzioni hanno portato a un’intesa che ha modificato sensibilmente lo scenario.

Il dato più significativo riguarda proprio la continuità industriale. Per Porcia vengono confermate le produzioni di lavatrici e lavasciuga, con 140mila apparecchi di quest’ultima tipologia previsti ogni anno. Saranno inoltre mantenuti gli attuali modelli di lavatrici per tutta la durata del piano. L’accordo prevede anche l’ampliamento del portafoglio prodotti, con l’introduzione delle lavasciuga di nuova generazione con tecnologia a pompa di calore e nuovi modelli di lavatrici.

Sul fronte occupazionale, tuttavia, rimane una questione importante da affrontare. Per lo stabilimento pordenonese sono previste 324 uscite volontarie incentivate nell’arco del piano: 94 tra gli operai di produzione e 230 tra gli impiegati, secondo la ripartizione comunicata nella vertenza. Non sono previsti licenziamenti unilaterali. L’intesa contempla inoltre strumenti di ricambio occupazionale e la possibilità di turnover qualora le uscite superino i numeri concordati.

IL NODO DELLE PROFESSIONALITÀ E DELLA RICERCA

A preoccupare non è soltanto il numero delle uscite, ma anche la loro distribuzione. Una quota consistente riguarda infatti il personale impiegatizio, le funzioni tecniche e le attività di ricerca e sviluppo. Si tratta di competenze che rappresentano una parte importante del patrimonio industriale di Porcia e che contribuiscono a mantenere il sito inserito nelle strategie internazionali del gruppo.

La salvaguardia delle funzioni strategiche e di staff costituisce uno degli elementi qualificanti dell’accordo. Resta però da verificare come verrà concretamente gestita la riduzione degli organici e quali professionalità rimarranno operative nello stabilimento.

È proprio su questi aspetti che il voto di domani sarà accompagnato da una riflessione che va oltre il giudizio sulla trattativa. I lavoratori saranno chiamati a valutare un’intesa che ha consentito di evitare gli scenari più difficili, ma che comporta comunque una riorganizzazione significativa.

UN ACCORDO DA METTERE ALLA PROVA

A livello nazionale, il piano ha ridotto gli esuberi inizialmente annunciati da Electrolux, portandoli a circa 900 uscite volontarie, e ha incrementato gli investimenti previsti, che superano i 100 milioni di euro nel periodo 2026-2029. È inoltre previsto un monitoraggio trimestrale dell’andamento degli organici e degli impegni industriali nei singoli stabilimenti.

Per Porcia la posta in gioco è particolarmente alta. Il mantenimento dei volumi produttivi e delle principali linee di prodotto rappresenta una garanzia importante, ma sarà necessario verificare che gli impegni vengano rispettati e che il sito possa conservare un ruolo centrale anche nella futura organizzazione del gruppo.

La consultazione dell’11 novembre coinvolgerà tutti i lavoratori italiani Electrolux e il suo esito sarà vincolante per la firma definitiva dell’accordo. Al termine dello scrutinio si conoscerà quindi l’orientamento complessivo dei dipendenti.

Per il Pordenonese sarà un passaggio particolarmente atteso. Perché la vicenda Electrolux non riguarda soltanto il destino di una fabbrica, ma un intero sistema economico fatto di lavoratori, famiglie, aziende dell’indotto e competenze professionali costruite in decenni di attività. Dopo mesi di mobilitazioni e una trattativa che ha cambiato il quadro iniziale, domani la parola passa direttamente ai lavoratori.