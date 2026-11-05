Pordenone Music Festival, venerdì 6 novembre concerto al Piano City Parlour

PORDENONE – Il Pordenone Music Festival organizzato dall’associazione Farandola rinnova anche quest’anno un appuntamento che, da cinque anni, rappresenta un’importante occasione di incontro e scambio tra le realtà musicali regionali e rilancia un ulteriore intreccio tra eccellenze musicali. Venerdì 6 novembre alle 18.00 nella sede di Piano City Parlour, in via San Francesco a Pordenone si terrà il concerto di Boško Stojadinović, vincitore del Concorso Musicae Goritiensis 2026, iniziativa promossa dal Centro Sloveno di Educazione Musicale (CSEM) “E. Komel” di Gorizia, una delle realtà formative e culturali più vivaci e strutturate del panorama musicale regionale.

Il concerto nasce dalla collaborazione tra l’associazione musicale Farandola e il CSEM, una partnership che si rinnova e si consolida nel tempo, dando vita a uno scambio artistico che permette ai giovani talenti di trovare spazio e visibilità all’interno di importanti manifestazioni musicali del territorio. Quest’anno la collaborazione si arricchisce ulteriormente con la presenza del concerto tra gli eventi del cartellone di Piano City Pordenone Meet&Play, confermando il valore di una rete culturale capace di mettere in dialogo esperienze, competenze e percorsi formativi differenti.

La presenza del giovane vincitore del Concorso Musicae Goritiensis 2026 si inserisce pienamente nella filosofia del Festival organizzato da Farandola: costruire occasioni di crescita e valorizzazione per le nuove generazioni di musicisti. Un impegno che va oltre la programmazione concertistica e che intende promuovere una cultura musicale partecipata, fondata sulla collaborazione tra associazioni, istituzioni formative e operatori culturali.

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