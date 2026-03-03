11.5 C
Entrato in vigore il "Biglietto Unico Agevolato" nei musei pordenonesi

Redazione Pordenone
PORDENONE – Entrato in vigore il biglietto unico agevolato per l’ingresso ai musei cittadini. L’iniziativa, già sperimentata con successo in passato, si struttura in tre diverse tipologie pensate per rispondere alle esigenze e alle preferenze di ogni visitatore.

Uno strumento che guarda a Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027 e offre a cittadini e turisti l’opportunità di scoprire il ricco patrimonio museale della città a tariffe vantaggiose.

L’Assessore alla Cultura ha sottolineato che l’iniziativa nasce con l’obiettivo di agevolare l’accesso ai musei e valorizzare il concetto di rete museale pordenonese, promuovendo un sistema integrato capace di abbracciare e connettere le singole realtà. Dopo il successo della formula sperimentata in passato, l’amministrazione ha deciso di ripeterla e formalizzarla, trasformando un’esperienza positiva in un’offerta strutturata e continuativa.

TRE DIVERSE TIPOLOGIE DI BIGLIETTO:

BIGLIETTO CIVICI SMART – Al costo di € 10,00 anziché € 15,00 consentirà l’ingresso alle tre strutture museali del Comune di Pordenone: Museo d’Arte – Palazzo Ricchieri, Museo di Storia Naturale Silvia Zenari e Museo Archeologico del Friuli Occidentale di Torre.

BIGLIETTO MEDIUM – Al costo di € 20,00 anziché € 24,00 garantirà l’accesso alle mostre temporanee della Galleria Bertoia, che in questo periodo ospita l’esposizione organizzata da Suazes dedicata al grande fotografo francese Robert Doisneau e del Palazzo del Fumetto, dove al momento è possibile visitare la mostra dedicata al mitico Lupo Alberto.

BIGLIETTO GLOBAL – Al costo di € 29,00 anziché € 39,00 offrirà l’ingresso combinato ai tre musei civici (Museo d’Arte, Museo di Storia Naturale Silvia Zenari e Museo Archeologico del Friuli Occidentale di Torre) e alle mostre temporanee di Galleria Bertoia e Palazzo del Fumetto.

I prezzi indicati si riferiscono ai biglietti interi, mentre le tariffe ridotte continueranno ad essere disponibili nelle loro versioni singole, mantenendo i costi già agevolati attualmente in vigore.

Tra la primavera e l’estate del 2026 sarà inoltre possibile acquistare il biglietto unico anche online, attraverso il nuovo sito dedicato ai Musei di Pordenone, ora in fase di sviluppo. Un’opportunità importante per valorizzare il patrimonio culturale cittadino e renderlo sempre più fruibile alla comunità e ai visitatori.

