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Commercio, nuove aperture. Badanai “contributo alla vita della città”

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Maurizio Pertegato
By Maurizio Pertegato

PORDENONE – Una settimana vivace per il commercio locale restituisce un’immagine di fiducia e dinamismo, nonostante le difficoltà che il settore continua ad affrontare. Tra nuove aperture, riaperture e cambi di gestione, il tessuto economico cittadino mostra segnali concreti di vitalità.

In Corso Garibaldi, a poche settimane dall’inaugurazione di Sistemarredi, si è aggiunta sabato 21 marzo una nuova realtà: l’agenzia viaggi Giramondo, al civico 13, guidata dalla travel specialist Federica Pugliese. Un’iniziativa che arricchisce l’offerta del centro e punta su un settore, quello del turismo, in graduale ripresa.

Sempre nei giorni scorsi, nel quartiere Villanova, ha riaperto i battenti la storica pizzeria BlueInn. A rilanciarla è stata la famiglia di Hiqi Santilian, che ha scelto di restituire alla comunità un locale profondamente radicato nel quartiere e nella memoria dei residenti.

Infine, sabato 21 è tornato operativo anche il distributore di carburante di via Udine. A ridargli nuova vita è stata la famiglia Stafa, titolare della Golden Snc di Stafa Ledjo e Florjan, già attiva da due anni con un distributore e un centro di detailing per la cura dell’auto. L’intervento ha permesso non solo la riapertura dell’impianto, ma anche il ripristino del servizio di autolavaggio.

A tutte e tre le realtà ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale l’assessore al Commercio Emilio Badanai Scalzotto, che ha sottolineato il valore di questi investimenti: «Sappiamo che il momento non è facile per molti esercenti, e non vogliamo ignorarlo. Proprio per questo, vedere chi sceglie di investire e di scommettere sulla città — una pizzeria che riapre nel suo quartiere, una nuova agenzia viaggi in centro, una famiglia che costruisce qui il proprio progetto imprenditoriale — è qualcosa che vale la pena riconoscere e ringraziare. Sono gesti concreti che danno un contributo reale alla vita della città».

L’Amministrazione conferma così il proprio impegno nel sostenere le attività economiche locali, consapevole delle sfide in atto ma anche delle opportunità che nascono da iniziative come queste.

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