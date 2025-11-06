Festa della Pitina a Tramonti di Sopra l’8 e il 9

TRAMONTI DI SOPRA – Sabato 8 e domenica 9 novembre torna la festa in onore della pitina IGP, primo presidio Slow Food del Friuli Venezia Giulia, la polpetta di carne affumicata e speziata (ovina, caprina o originariamente di camoscio e capriolo), nata per conservare la carne nei mesi autunnali e invernali, in zone tradizionalmente povere.

L’appuntamento è come da tradizione della festa nel cuore della Val Tramontina, nel borgo di Tramonti di Sopra (PN), che si trasformerà nel Mercato della Terra (coperto), una mostra mercato delle eccellenze enogastronomiche, a partire dalla pitina e dagli altri presìdi Slow Food regionali e nazionali, per decine di produttori presenti che arrivano dal Fvg, dall’Italia e anche da oltre confine.

Nella grande cucina della festa (coperta e riscaldata), i cuochi dell’Alleanza di Slow Food prepareranno le loro creazioni a base di pitina e non solo. Per degustare un buon bicchiere di vino e accompagnare i piatti degli chef, basterà scegliere tra le decine etichette dell’Enoteca della Festa.

La Festa ha anche un ricco programma di eventi e attività per vivere esperienze uniche e mettersi alla prova con le eccellenze del territorio.

Sabato mattina il laboratorio “Come fare la pitina” per cimentarsi nell’arte della pitina nel cuore del Borgo Titol, mentre nel pomeriggio i bambini saranno protagonisti con la Merendina con Adelina, un laboratorio creativo in biblioteca per decorare la propria pecorella e scoprire il gusto del fare insieme.

La domenica inizia con il laboratorio “Un impasto, mille delizie” e il profumo del pane appena sfornato condotto da Francesco di Fermento Bakery Sacile.

A seguire la tavola rotonda dedicata al valore delle tradizioni gastronomiche e all’impegno di Slow Food per sostenere e promuovere “il saper fare” locale come patrimonio storico e culturale del territorio.

C’è anche il laboratorio di pasta fresca: “La Pasta del Friuli”, un viaggio tra storie e ricette e i blecs preparati secondo l’antica ricetta di Giovanni Cossetti.

Durante la festa, sarà inoltre possibile visitare le aziende agricole Fratelli Gambon e Borgo Titol, entrambi produttori di Pitina IGP, per conoscere i loro animali e scoprire come vengono trasformate le loro fantastiche materie prime in tante golosità.

Sul sito www.festadellapitina.com è possibile consultare il programma completo delle due giornate con i link per prenotarsi agli eventi. Alcuni sono a pagamento, altri ad ingresso libero.

L’evento è organizzato dal Comune di Tramonti di Sopra e dalla Condotta del Pordenonese di Slow Food, con la Proloco di Tramonti di Sopra e l’Associazione Produttori Pitina IGP, con il supporto della Regione Friuli Venezia Giulia e con il patrocinio della Fondazione Dolomiti Unesco e del Parco delle Dolomiti Friulane.