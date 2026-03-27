Rigenerazione commerciale. Incontro nazionale a Sesto al Reghena il 30 marzo

SESTO AL REGHENA – Il Friuli Venezia Giulia come punto di riferimento nazionale nelle iniziative di contrasto alla desertificazione commerciale: questo il tema del convegno e tavola rotonda – con la finalità di fornire idee e strumenti ai Comuni – che si terrà all’auditorium Burovich di Sesto al Reghena lunedì 30 marzo alle 14.30.

Al centro del dibattito le prospettive che in Regione si sono aperte grazie al nuovo Codice del Commercio e Turismo. Un tema su cui Comune di Sesto al Reghena e Confcommercio Pordenone hanno incentrato il convegno, che ha destato l’interesse dell’associazione nazionale tra I Borghi più Belli d’Italia e dell’Anci regionale.

L’appuntamento coinvolge Fvg, Distretto del commercio Terre Tagliamento e consorzio Pordenone Turismo. E in questa occasione l’amministrazione di Sesto al Reghena illustrerà i risultati del proprio bando – realizzato alla pari del convegno insieme a Confcommercio – per la concessione di contributi a fondo perduto per l’avvio di attività commerciali, artigianali e di servizio nei locali sfitti. Nel corso del 2025 la prima edizione ha visto accedere al contributo tutte e cinque le attività che si erano candidate, mentre ora è appena stata avviata la seconda edizione del bando.

“Siamo lieti – dichiara il sindaco di Sesto al Reghena Zaida Franceschetti – di ospitare a Sesto al Reghena un momento di confronto su un tema così attuale. La desertificazione commerciale riguarda oggi molti Comuni e richiede una lettura che vada oltre il singolo intervento.

Si tratta infatti di problematiche e sfide comuni in tutta l’Italia, per le quali i nostri territori regionali possono essere dei laboratori di proposte, dalla qualità della vita alla capacità di mantenere attivo il commercio di prossimità e i servizi. Per questo le esperienze locali, che racconteremo nel convegno, assumono valore quando vengono condivise e messe in rete. È proprio attraverso il confronto tra Amministrazioni e la circolazione delle buone pratiche che si possono costruire politiche più efficaci e durature per il sostegno alle comunità e alle economie di prossimità”.

Gli fa eco il presidente provinciale di Confcommercio Fabio Pillon che si dichiara «orgoglioso del lavoro fatto fino ad oggi grazie all’attività svolta dai vari Distretti territoriali che hanno operato, in modo sinergico, con le amministrazioni comunali e l’assessorato regionale guidato da Sergio Emidio Bini, promotore del nuovo Codice del Commercio e Turismo. Azioni concrete che, nelle intenzioni delle istituzioni e dell’associazione di categoria, contribuiranno a preservare il tessuto commerciale locale e a mantenere vivi i centri urbani».

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali di Zaida Franceschetti, sindaco di Sesto al Reghena e coordinatrice per il Friuli Venezia Giulia dell’Associazione nazionale I Borghi più belli d’Italia; Markus Maurmair consigliere regionale e componente del consiglio direttivo de I Borghi più belli d’Italia; Dorino Favot presidente Anci Fvg; Alberto Bernava sindaco di San Vito al Tagliamento e presidente del Distretto del commercio Terre Tagliamento; Fabio Pillon presidente di Confcommercio Pordenone; Giovanni Da Pozzo vicepresidente nazionale Confcommercio nonchè presidente della Camera di commercio di Pordenone Udine.

Poi spazio agli interventi. Sergio Emidio Bini, assessore regionale alle attività produttive e turismo, relazionerà su “Il nuovo Codice del Commercio e Turismo”. Valentina Bortolus, assessore al commercio di Sesto al Reghena, interverrà su “Esperienze di azioni realizzate dal Comune di contrasto alla desertificazione commerciale”.

Paolo Testa, responsabile del Settore urbanistica e rigenerazione urbana Confcommercio nazionale, tratterà “Esperienze di iniziative di contrasto alla desertificazione commerciale e di rigenerazione delle economie di prossimità – Le attività del progetto nazionale Cities”.

Infine Fiorello Primi, presidente dell’Associazione nazionale I Borghi più Belli d’Italia, nel suo intervento parlerà di “Dinamiche socio economiche nei Borghi e iniziative di sviluppo e valorizzazione del commercio di vicinato”. I lavori si concluderanno con la tavola rotonda moderata da Luca Penna, direttore di Confcommercio Pordenone.