di anni 77
Ne danno il triste annuncio il figlio Walter,
le sorelle Elda e Adriana, i cognati Giuseppe e Antonio,
i nipoti ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo giovedì 2 aprile alle ore 15.00,
nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore, ove
la cara Carla giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto n. 16, a Pordenone.
Il Santo Rosario si reciterà mercoledì 1° aprile
alle ore 19.15, in chiesa.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
La famiglia della defunta
sentitamente ringrazia.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Carla Sbetti Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo