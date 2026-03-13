17.1 C
Pordenone
venerdì , 13 Marzo 2026
I panificatori dal Vescovo per la Pasqua. Le rivendite luoghi di relazioni sociali

EVIDENZAPordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – I panificatori di Confcommercio hanno incontrato il vescovo di Concordia-Pordenone, mons. Giuseppe Pellegrini, per il tradizionale scambio di auguri per le festività pasquali. A rappresentare la categoria il presidente provinciale Marino Nardo, accompagnato dal segretario Riccardo Pederneschi, che ha posto l’accento sull’impegno e il valore, anche dal punto di vista etico, dell’antica e nobile professione dei panettieri.

Dal canto suo il vescovo Pellegrini, dopo aver ricevuto in dono la colomba della tradizione artigianale, ha benedetto la categoria dei panificatori e rivolto gli auguri più sinceri alle loro famiglie e collaboratori. Il presule ha sottolineato come le rivendite di pane siano luoghi di buone relazioni sociali e punti di riferimento per i quartieri, dove i piccoli negozi fanno la differenza a favore della comunità. E’stato, poi, ricordato che con l’inizio dei riti pasquali (giovedì Santo) si celebra l’ultima cena con «il pane spezzato che rappresenta l’atto di accoglienza e solidarietà da parte di Gesù con i suoi discepoli».

Dal canto suo il presidente del sodalizio Marino ha rivolto il proprio pensiero all’impegno e sacrificio che quotidianamente sono chiamati gli imprenditori locali e i loro collaboratori per garantire un servizio attento e vicino alla clientela, soprattutto in un contesto congiunturale non favorevole e sempre più complicato.

All’incontro nella Diocesi sono interventi i rappresentanti dei panifici Bellotto (San Vito al Tagliamento), Facca (San Quirino), Giordani (Spilimbergo), Marino (Prata), Martin (Pordenone).

Nella foto: L’incontro del gruppo Panificatori con il Vescovo

