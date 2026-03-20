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Lutto Stefano Brusadin. Cordoglio unanime di Confcommercio. Pillon: “notizia violenta”

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – «E’stata una notizia violenta e improvvisa che ci ha lasciato sgomenti, increduli. In un momento così difficile e di grande dolore siamo vicini alla famiglia: Silvia Gallai, nostra vicedirettrice, e le figlie Lisa e Vanessa».

Queste le prime parole di Fabio Pillon, presidente di Confcommercio Pordenone, sulla tragica scomparsa di Stefano Brusadin, 65 anni, residente a Porcia e marito di Silvia, scivolato in un profondo canalone sul versante nord del monte Raut ancora ricoperto di neve e ghiaccio, a Poffabro, in Valcolvera, nel territorio comunale di Frisanco.

Messaggi di cordoglio anche da tutto il sistema Confcommercio: i presidenti delle varie categorie e gruppi unitamente al direttore Luca Penna ed ex dirigenti, collaboratori e colleghi di lavoro, soci e associazione 50&Più, che hanno voluto esprimere la propria vicinanza e commozione, in particolare alla moglie Silvia.

La redazione di pordenoneoggi, con il direttore Maurizio Pertegato, si unisce al cordoglio, con un abbraccio alla moglie Silvia e alla famiglia.

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