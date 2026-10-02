Inaugurati mezzi Atap Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027

PORDENONE – Si è svolta oggi, 2 ottobre, in Piazza della Motta, con un evento aperto alla cittadinanza, l’inaugurazione dei due autobus ATAP brandizzati “Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027”, che sfoggiano la nuova veste grafica dedicata a Capitale.

I due bus turistici percorreranno strade italiane ed europee per gite, adunate e raduni, portando il marchio di Pordenone 2027 ben oltre i confini regionali. Un modo concreto per accompagnare e rafforzare il percorso di promozione verso il 2027.

All’inaugurazione sono intervenuti Luca Ciriani, Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Andrea Cabibbo, Consigliere Regionale del Friuli Venezia Giulia, Alberto Parigi, Assessore alla Cultura del Comune di Pordenone, Lidia Diomede, Assessore a mobilità, trasporti e viabilità del Comune di Pordenone e Luca Romanin, Presidente di ATAP.



“Questa iniziativa rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di valorizzazione e promozione della città e del territorio: un lavoro articolato, che si sviluppa anche attraverso attività volte a rafforzare la conoscenza e la presenza di Pordenone a livello nazionale e internazionale. Stiamo mettendo in campo molte iniziative per dare alla città una visibilità sempre maggiore. Penso alle azioni promozionali in ambito fieristico e turistico con il supporto di PromoTurismoFVG e del Consorzio Pordenone Turismo, al confronto costante con tour operator e agenzie di viaggio italiane e straniere, alle attività di comunicazione rivolte alla stampa nazionale, con press tour pensati ad hoc, e alla presenza sempre più sentita di televisioni e testate giornalistiche italiane ed estere in città e non solo.” – commenta l’Assessore alla Cultura Alberto Parigi. “Sono interventi che concorrono, nel loro insieme, a costruire una presenza più strutturata della città, già prima del 2027 Pordenone sta compiendo un salto di qualità grazie a questo titolo, ed era esattamente uno degli obiettivi che ci eravamo posti fin dai tempi della candidatura: far conoscere Pordenone e accendere un faro sulla nostra terra, così ricca di iniziative e potenzialità. La città sta godendo di una visibilità forse mai avuta finora in modo così importante. Anche questa iniziativa si inserisce, dunque, in un programma più ampio, pensato per accompagnare Pordenone verso il 2027 e consolidarne il ruolo e la riconoscibilità nel panorama turistico-culturale nazionale e internazionale.”

L’azienda di trasporti pordenonese ATAP ha scelto di affiancare Pordenone nel percorso verso il 2027, anno in cui la città sarà Capitale italiana della Cultura, un riconoscimento che rappresenta un’importante occasione per valorizzare l’identità, la creatività e le potenzialità della nostra provincia. In questo contesto, l’iniziativa si inserisce in un ampio percorso di promozione della città con particolare attenzione alla dimensione turistica. Il 2027 rappresenta infatti un’occasione per rafforzare la conoscenza di Pordenone e presentarla come punto di partenza per la scoperta di un territorio ricco e sempre capace di sorprendere.

Lidia Diomede, Assessore a mobilità, trasporti e viabilità: “Questi due autobus rappresentano un segno concreto della sinergia con cui stiamo lavorando insieme ad ATAP, che con noi siede al tavolo con Regione e TPL FVG, in vista di Capitale italiana della Cultura 2027 sul tema della mobilità. Questi mezzi porteranno il nome e l’identità di Pordenone in altre città e in diversi Paesi europei, diventando un ulteriore strumento per far conoscere e valorizzare il nostro territorio. Ma il lavoro non si ferma qui: stiamo lavorando per implementare i servizi e arrivare al 2027 con un sistema di mobilità integrato, riconoscibile e capace di accompagnare al meglio questo importante appuntamento.

Luca Romanin, Presidente di ATAP: “I due mezzi turistici che presentiamo oggi, i primi di una lunga serie, sono un primo segno tangibile di omaggio a ‘Pordenone 2027. La città che sorprende’: con questa livrea diventeranno ambasciatori itineranti dei grandi progetti che animeranno la nostra provincia. Ogni giorno questi autobus percorreranno le strade d’Italia e d’Europa e con il loro passaggio ricorderanno che Pordenone sarà il centro culturale d’Italia per il 2027. Non solo. Nell’occasione abbiamo voluto rendere omaggio alla storia di ATAP con la presenza di un mezzo Fiat 409 del 1968, carrozzato De Simon: una realtà industriale con sede a Osoppo, il cui stabilimento fu raso al suolo dal terremoto del 1976 e immediatamente ricostruito. Nel cinquantennale del sisma vogliamo onorare così anche la grande capacità di resilienza delle genti friulane.”