Risparmio energetico, i 10 errori che (quasi) tutti fanno in casa senza saperlo

Dal lavaggio a mano al frigorifero regolato al massimo, i dati smentiscono le convinzioni più diffuse sul risparmio domestico

Tra bollette sempre più rilevanti sul bilancio familiare e la crescente attenzione verso comportamenti orientati a una maggiore sostenibilità ambientale, sempre più famiglie italiane cercano di intervenire sui consumi domestici, convinte spesso che bastino alcuni gesti di buon senso per fare la differenza. Ma la percezione non sempre coincide con la realtà. È proprio questo divario tra percezione e realtà che emerge dall’infografica “Consigli e falsi miti sul risparmio energetico in casa”, realizzata da VIVI energia: molte delle abitudini quotidiane considerate più efficienti, dal lavaggio dei piatti a mano al frigorifero regolato al massimo, si rivelano in realtà controproducenti. Un’analisi che mette a confronto le convinzioni più diffuse con i dati reali di consumo, individuando dieci falsi miti da sfatare per orientare le famiglie verso scelte davvero efficaci. È il caso della lavastoviglie, spesso sottovalutata rispetto al lavaggio a mano: a pieno carico, consuma il 50% di acqua e il 28% di energia in meno rispetto all’utilizzo del rubinetto. Allo stesso modo, gli elettrodomestici lasciati in stand-by continuano a consumare energia anche quando sembrano spenti, arrivando a incidere fino al 10% della spesa elettrica complessiva.

Anche il riscaldamento è un ambito in cui persistono numerosi falsi miti: spegnere e riaccendere i termosifoni ogni volta che si esce di casa, nella convinzione di risparmiare, può in realtà comportare un maggiore consumo di energia, poiché l’impianto deve riportare gli ambienti alla temperatura desiderata al rientro. Si tende inoltre a sottovalutare il ruolo degli infissi: finestre poco isolate possono causare una significativa dispersione di calore, mentre modelli moderni a doppio o triplo vetro consentono di ridurre fino al 40% la dispersione termica.

I pannelli fotovoltaici rappresentano una delle soluzioni più efficaci per ridurre i consumi energetici, ma possono offrire risultati ancora più significativi quando si affiancano a un buon livello di isolamento dell’abitazione. Un approccio integrato consente infatti di valorizzare al meglio l’investimento, migliorando al contempo efficienza e comfort domestico. Sostituire le lampadine tradizionali con modelli a LED, pur garantendo un risparmio fino all’80% di energia elettrica sull’illuminazione, incide solo in parte sui consumi complessivi della casa, legati soprattutto a riscaldamento ed elettrodomestici. Anche nell’utilizzo degli elettrodomestici alcune convinzioni diffuse non trovano sempre riscontro nei consumi effettivi.

I cicli di lavaggio rapidi, spesso scelti per praticità, consumano più energia dei programmi Eco, che possono invece ridurre i consumi fino al 40-50%, mentre lavare a 40°C anziché a 60°C consente di diminuire il dispendio energetico di circa il 50%. Un principio analogo vale per il frigorifero: impostare temperature più basse del necessario comporta un aumento dei consumi, fino al 10% per ogni grado in meno, senza apportare benefici significativi alla conservazione degli alimenti.

Comprendere quali comportamenti incidono davvero sui consumi è particolarmente importante se si considera come energia elettrica e gas vengano utilizzati durante l’anno. Il prelievo medio annuo di elettricità è pari a 1.926 kWh, e presenta due picchi stagionali, in estate per il raffrescamento e in inverno per il riscaldamento e l’illuminazione. I consumi di gas, invece, si concentrano quasi interamente nei mesi più freddi, con oltre l’85% dei prelievi tra ottobre e marzo. È proprio in queste fasi dell’anno, quando i consumi raggiungono i livelli più elevati, che scelte consapevoli e piccoli accorgimenti possono contribuire in misura significativa al contenimento della spesa energetica.

A tal proposito, l’infografica suggerisce anche un decalogo da seguire per un uso intelligente dell’energia: si parte da piccoli gesti quotidiani, come il passaggio alle lampadine LED o la scelta di elettrodomestici di classe energetica superiore (A+++ o superiore), per poi arrivare a interventi più strutturali sulla casa, dalla coibentazione di tetto e soffitto ai serramenti a doppi vetri, che aiutano anche a contenere il consumo di acqua calda.

Non mancano i suggerimenti legati alle abitudini di ogni giorno, come spegnere gli apparecchi in stand-by con una ciabatta multipresa o evitare di lasciare le luci accese senza motivo, fino a scelte più ampie come puntare su impianti alimentati da fonti rinnovabili e curare con regolarità la manutenzione degli impianti di casa.

Piccoli accorgimenti e una maggiore consapevolezza dei propri consumi possono contribuire a trasformare le buone intenzioni in scelte quotidiane sempre più efficaci, favorendo un utilizzo dell’energia più attento e sostenibile nel tempo.