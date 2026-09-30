Margherita Granbassi all’inaugurazione di Pn ArtandFood

PORDENONE – Grande attesa per il primo atto di Pordenone ArtandFood 2026, che andrà “in scena” (ovvero “in tavola”) venerdì 2 ottobre, giornata di inaugurazione di questa VII edizione dedicata a “Polverizzazioni e macinature”, un tema che ha già stuzzicato l’interesse del pubblico e degli addetti ai lavori, per un weekend all’insegna della cucina di qualità, con le eccellenze del Friuli Occidentale sotto i riflettori, accanto alle tradizioni culinarie di altre Regioni e Paesi d’Europa.

Venerdì 2 ottobre alle 18.30 presso Palazzo Montereale Mantica (con ingresso gratuito, su prenotazione) il primo evento del programma sarà come sempre l’incontro d’inaugurazione con l’ospite d’onore, che quest’anno porterà a Pordenone Margherita Granbassi, campionessa di scherma dallo straordinario palmarès e oggi popolare volto della tv, dove è co-conduttrice della puntata domenicale di “Linea Verde”.

L’intervista, che sarà condotta per il festival da Maira Trevisan, porterà in luce le esperienze di vita della campionessa, le sue scelte professionali e l’impegno attuale nella storica trasmissione Rai che dà spazio alle produzioni agroalimentari, alle tradizioni e al territorio delle Regioni italiane.

Nata a Trieste da una famiglia di origini istriane mitteleuropee, Margherita Granbassi ha conquistato nel fioretto numerosi titoli nazionali e internazionali sin da giovanissima, sia a livello giovanile che assoluto. Negli anni Duemila i suoi risultati più prestigiosi: nel 2004 vince i Mondiali a squadre a New York e si qualifica per le Olimpiadi di Atene, nel 2005 vince la Coppa del Mondo e nel 2006 si laurea campionessa del mondo di fioretto a Torino, davanti alle grandi Giovanna Trillini e Valentina Vezzali.

Alle Olimpiadi di Pechino del 2008 otterrà due medaglie di bronzo, una nel fioretto singolo e una in quello a squadre.

Il ritiro dall’agonismo avverrà nel 2014, dopo una serie di infortuni al ginocchio.

Nel 2008 ha esordito in televisione come co-conduttrice del programma “AnnoZero” su Rai 2.

È stata concorrente a “Ballando con le Stelle” nel 2010 e ha condotto programmi come “Sport Science” su Sportitalia, “Sirene” su Rai 3 e “Super 8” per Rai Sport. Ha partecipato come inviata alle Olimpiadi di Londra 2012 nel programma “Buonanotte Londra”.

Nel 2022 ha partecipato a “Celebrity MasterChef” e dallo stesso anno è conduttrice di “Linea Verde Sentieri” su Rai 1. Dal 2023 è presente anche nelle edizioni domenicali di “Linea Verde”, sempre su Rai 1.

La sera proseguirà poi con la cena stellata preparata a quattro mani, nella cucina di Christian Giometti al Ristorante Moderno, dallo chef francese Pierre Caillet, Stella Michelin e Stella Verde nel suo ristorante “Maison Caillet” a Valmont in Normandia, e da chef Stefano Sacilotto del Ristorante Sostansa di Pordenone, evento già da tempo sold-out. Dalle loro mani uscirà un menu che metterà a confronto tradizioni e sapori di due territori, il Friuli e la Normandia, che fanno della loro fiera semplicità la base per una cucina davvero innovativa e sopraffina.

Poi per tutto il weekend la città diventerà meta gourmet con gli incontri e degustazioni nei palazzi storici, con chef stellati, sommelier, esperti nell’arte della tavola, ma anche cuochi e pasticcieri “del futuro”, grazie alle attività pensate per i bambini nella Piccola Food Academy (con Etica del Gusto) e per i ragazzi delle Scuole Superiori, affiancati dai cuochi di Coldiretti-Campagna Amica. Promosso dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine attraverso la propria società consortile TEF – Territorio Economia Futuro con il brand PordenonewithLove, il festival è realizzato grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia con #iosonofriuliveneziagiulia e con il patrocinio del Comune di Pordenone – Verso Capitale Europea della Cultura 2027 e della Fondazione Friuli.

Tutti gli eventi sono soggetti a prenotazione online: info e link sul sito www.pordenonewithlove.it e sulle pagine Facebook e Instagram @pordenoneartandfood.