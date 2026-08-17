Incendi boschivi – Più mezzi aerei in Fvg, ideale l’Airtractor At-82

FVG – In questi giorni dove si registrano decine di incendi nei boschi, Friuli Venezia Giulia in primis, si sono visti all’opera vari mezzi aerei antincendio. I più noti sono i Canadair che in Italia sono a disposizione dei vigili del Fuoco con alcune sedi regionali operative in Italia, Roma-Ciampino capofila. Nessun aereo di questo tipo è tuttavia dislocato in Friuli Venezia Giulia nonostante ogni anno si verifichino in estate incendi dal Carso all’Udinese. Ma in cielo in questi giorni come in passato si vedono anche altri aerei oltre agli elicotteri che portano poche migliaia di litri di acqua ad ogni volo. Si tratta dei moderni ed efficienti Air Tractor AT-802F (versione anfibia Fire Boss) in dotazione a molti paesi nel mondo, e fra questi la vicina Slovenia che è venuta in aiuto al Friuli Venezia Giulia. Aerei di questo tipo sono in carico alla Protezione civile ad esempio in Umbria e nel vicino Veneto.

È un aereo monomotore turbo, americano, molto usato per spegnere gli incendi nei boschi. Può portare circa 3.000 litri d’acqua o liquido ritardante e fare rifornimento rapido anche su laghi o al mare grazie ai galleggianti. Può portare circa 3.000 litri (800 galloni). Nella versione Fire Boss usa dei galleggianti per pescare l’acqua dai laghi o dal mare. Il suo impiego è per attacco rapido e preciso sui focolai prima che il fuoco diventi troppo grande.

L’aereo è più piccolo, agile ed economico da gestire rispetto ai grandi aerei anfibi come i Canadair.

Infatti l’AT-802 è un aereo agricolo monomotore a turboelica ad ala dritta sviluppato dall’azienda aeronautica statunitense Air Tractor Inc, dal quale sono state tratte una variante per la lotta antincendio.

Un certo numero di aeromobili sono stati convertiti alla configurazione antincendio definita “Fire Boss”, che utilizza galleggianti anfibi Wipaire 1000, in modo che l’aereo possa atterrare sia su pista tradizionale sia sull’acqua. Il “Fire Boss” può prendere l’acqua per spegnere un incendio sia da un lago sia da un fiume. In aggiunta al serbatoio standard da 3 100 litri montato sulla fusoliera, c’è la possibilità di inserire nei galleggianti ulteriori 130 litri di schiuma. L’installazione dei galleggianti ha l’effetto di sganciare il ritardante su una superficie più ristretta rispetto alla versione dotata di ruote.

Aerei di questo tipo, economici, duttili (possono essere usati anche in agricoltura per irrotare le coltivazioni) e moderni, sono l’ideale per operare su zone boschive anche impervie e già da tempo sono stati oggetto di richiesta di acquisto alla regione Friuli Venezia Giulia avanzata, ad esempio, dall’ex consigliere regionale Mauro Capozzella per darli in dotazione ai vigili del Fuoco regionali per i compiti antincendio. Al.Rin.