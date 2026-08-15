Mangiano pasta al tonno, 50 scout intossicati

UDINE – Una cinquantina di scout, tutti minorenni, sono rimasti intossicati, nel pomeriggio di oggi, 15 agosto, mentre stavano svolgendo un campo in Friuli, nel comune di Cavazzo Carnico (Udine).

La centrale operativa regionale Sores Fvg ha dichiarato l’emergenza sanitaria e ha inviato sul posto – nei pressi del campo sportivo del paese – numerosi mezzi di soccorso.

I ragazzi soffrono di forte nausea, vomito, il che lascerebbe presagire un’intossicazione alimentare.

A pranzo – hanno dichiarato ai medici i capi scout – il gruppo ha mangiato pasta con tonno e formaggio, unico elemento comune a tutta la comitiva.

Per il momento non ci sarebbero pazienti in gravi condizioni, ma il numero degli intossicati è progressivamente aumentato nel corso dell’ultima ora.