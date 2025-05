Mercato immobiliare con acquisti di case in crescita. Fimaa presenta il Borsino

PORDENONE – “Dopo un 2024 dove abbiamo archiviato ottime compravendite e volumi significativi di locazioni, ora ci siamo accorti che il 7% della popolazione si è indirizzata più sulla locazione che non sul desiderio di acquistare una casa. Un comparto già saturo che noi mediatori, assieme all’istituto regionale, cercheremo ora di arginare con soluzioni adeguate”.

Così il presidente Bruno Bari di Fimaa-Confcommercio (Federazione mediatori agenti d’affari) nel corso della presentazione del Borsino immobiliare 2025-2026, prestigiosa pubblicazione curata da Ascom e Gruppo mediatori che rappresenta il punto di riferimento imprescindibile per professionisti e cittadini nel settore delle compravendite immobiliari.



I dati forniti dalla categoria sono stati precisi: un ottimo 2024 che ha registrato un incremento delle transizioni di circa il 16%, seguito da un conseguente aumento dei prezzi pari a quasi l’8%. Anche il settore dei mutui per l’acquisto di abitazioni ha avuto un trend positivo con una crescita vicina al 6%, supportata in primis da operazioni legate all’acquisto della prima casa. Per l’anno in corso le prospettive sono positive, con un aumento previsto dei prezzi degli immobili sino al 2% (le compravendite potrebbero crescere del 5% rispetto al 2024). Fattori positivi – secondo l’analisi di Bari, legati al rallentamento della crescita dei tassi di interesse sui mutui e la crescente attenzione alle locazioni brevi.

Per incoraggiare le esigenze del mercato, Fimaa si farà carico delle richieste che stanno affiorando sul territorio allargando da una parte l’offerta di immobili in affitto, e dall’altra rispondendo alla crescente domanda delle famiglie impossibilitate all’acquisto di una casa.

All’evento di presentazione hanno preso la parola i partner e le istituzioni con il presidente Ascom Fabio Pillon, l’assessore comunale Emilio Badanai, Ladislao Kowalski per l’Uppi e l’assessore regionale Cristina Amirante. Quest’ultima ha illustrato alcune misure in programma nel settore, tra cui la legge quadro che a breve sarà portata in aula a Trieste, nella quale sono previste ulteriori risorse nel sistema delle costruzioni, da impegnare soprattutto per alloggi già esistenti da mettere in affitto a canone concordato. Una misura necessaria con l’obiettivo di recuperare un patrimonio edilizio che richiede il sostegno della Regione.

Borsino immobiliare 202526