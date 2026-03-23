Enzo Odorico

di anni 86
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Ne danno il triste annuncio la moglie Nadia, i figli Gianni e Mauro,
le nuore Cinzia e Raffaella, i nipoti Luca, Stefano, Matilde ed Ezio,
la cognata Livia, il nipote Fabrizio e i parenti tutti.
Gleris di San Vito al Tagliamento, 21 marzo 2026
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I funerali avranno luogo mercoledì 25 c.m. alle ore 15.30
nella chiesa parrocchiale di Gleris. La cara salma giungerà
dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento e dopo il
rito funebre proseguirà per la cremazione.
Martedì 24 c.m. alle ore 19.00 in chiesa a Gleris
sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Enzo.
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Riconoscenti, si ringraziano
quanti vorranno onorarne la memoria.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it