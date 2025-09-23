Nuova pista ciclabile in via delle Grazie

PORDENONE – È stata inaugurata la nuova pista ciclabile di via delle Grazie, che prosegue quella di via San Giuliano, rafforzando il collegamento tra il centro città e la Fiera di Pordenone.

Si tratta di un’opera complessa del costo di 500 mila euro, somma che ha coperto sia la realizzazione della ciclopedonale, che la rimozione dei vecchi manufatti e la creazione dei nuovi attraversamenti. I lavori hanno portato anche al rifacimento del vecchio ponticello in legno verso via Pola e delle opere idrauliche. Sono stati inoltre piantati 10 alberi, soprattutto carpini.

«Questo tratto di ciclabile – afferma l’assessore all’ambiente Mattia Tirelli – è lungo 220 metri e rappresenta la prima sezione di quel chilometro e mezzo che verrà presto realizzato in città. Mi riferisco agli 800 metri che collegheranno il lago della Burida al parco Reghena e ulteriori 500 metri della ciclopedonale del Sentiero delle Operaie, che si connetterà poi al tratto che immette nel parco del Seminario. Mentre il cantiere della Burida – puntualizza Tirelli – è in corso dalla scorsa estate e sarà terminato tra ottobre e novembre, i lavori per il Sentiero delle Operaie inizieranno a brevissimo poiché dovranno concludersi entro dicembre 2025».

Buone notizie quindi per tutti coloro che a Pordenone si muovono sulle due ruote perché, a breve, vedranno implementata la rete cittadina delle ciclabili per la mobilità lenta. Come spiegato dall’assessore Tirelli, il grande progetto della ciclabile che costeggia il fiume Noncello ha visto la luce nel 2017, grazie ai contributi allora portati dall’Amministrazione Ciriani, e ora sta proseguendo con l’Amministrazione Basso e grazie all’appoggio dell’assessore alle infrastrutture e al territorio della Regione FVG Cristina Amirante, presente al taglio del nastro assieme agli assessori Lidia Diomede, Elena Ceolin, Emilio Badanai Scalzotto e alla vicesindaco Mara Piccin.

​

Va ricordato che nel 2025 Pordenone si è confermata per il settimo anno consecutivo “Comune Ciclabile”, riconoscimento nazionale che premia il benessere urbano e la fruibilità del territorio. Ma l’impegno dell’Amministrazione non termina qui. Infatti, come riportato nel Documento Unico di Programmazione, se nel 2021 le piste ciclabili cittadine si estendevano per 49 Km e nel 2024 arrivavano a poco più di 52 km, alla fine del 2025 i percorsi per le due ruote sfioreranno i 54 km, mostrando quanto Pordenone sia una città sempre più ecosostenibile.

«La mobilità ciclabile – sottolinea il sindaco Alessandro Basso – rappresenta uno dei cardini anche per lo sviluppo del settore turistico della nostra città. Il nostro quinquennio amministrativo sarà caratterizzato da una serie di investimenti in tal senso, al fine di favorire gli spostamenti sulle due ruote che, come ben sappiamo, hanno tanti effetti positivi: dalla salute all’ambiente, muoversi in bicicletta fa bene a tutti. Per questo, è nostro compito creare le condizioni affinché ciò possa avvenire su larga scala e in tal modo opereremo».