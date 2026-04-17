17.9 C
Pordenone
sabato , 18 Aprile 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Pordenone chiama Europa: torna a maggio la festa del centro tra sapori e commercio

EVIDENZAPordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Torna anche nel 2026 “Pordenone chiama Europa”, uno degli appuntamenti più attesi del calendario cittadino. La Giunta comunale ha infatti approvato l’organizzazione dell’evento, in programma da venerdì 1 a domenica 3 maggio, accogliendo la proposta dell’assessore al Commercio Emilio Badanai Scalzotto.

La manifestazione, realizzata in collaborazione con Ascom-Confcommercio Pordenone – Fiva, porterà nel cuore della città circa 120 espositori provenienti dall’Italia e dall’estero. Un’offerta ricca e variegata che spazierà tra prodotti tipici, artigianato e specialità enogastronomiche, trasformando il centro in un grande spazio di incontro e scoperta. Nelle passate edizioni l’evento ha fatto registrare numeri importanti, con circa 150 mila presenze complessive.

«Pordenone chiama Europa è un’iniziativa che porta valore concreto alla città – sottolinea l’assessore Badanai Scalzotto – perché anima il centro, richiama visitatori e crea opportunità diffuse per il commercio e le attività locali». L’obiettivo è infatti quello di sostenere il tessuto economico e rafforzare il ruolo del centro come luogo di socialità e scambio.

Il programma si svilupperà nell’arco di tre giornate, con apertura degli stand dalla mattina fino alla sera inoltrata. Le aree coinvolte saranno diverse zone strategiche del centro, tra cui piazza XX Settembre, viale Martelli, piazzale Ellero dei Mille, via Battisti, via Trento e parte di via Santa Caterina, con alcuni adattamenti legati ai cantieri in corso.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, sono previste modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta, oltre alla sospensione del mercato cittadino del sabato. Misure organizzative necessarie per assicurare ordine e piena fruibilità degli spazi.

“Il lavoro fatto va nella direzione di rendere questo appuntamento sempre più attrattivo e ben organizzato”, conclude l’assessore. Anche per il 2026, dunque, “Pordenone chiama Europa” si conferma un evento strategico per la promozione e la vitalità della città.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Gianna Buongiorno, Marilena Brunetti, Lorenzo Cardin, Paola Dalle Molle, Antonietta Maria Di Paola, Gianluca Dall’Agnese, Piergiorgo Grizzo, Mirco Manzon, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Alessandro Rinaldini, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.