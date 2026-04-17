Accademia San Marco, entra nel vivo il primo progetto su Pietro Edo

PORDENONE – Entrano nel vivo le iniziative del progetto dedicato a Pietro Edo promosso dall’Accademia San Marco di Pordenone realizzato con il contributo della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Camera di Commercio Pordenone–Udine, in collaborazione con l’Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale (DIUM) – e numerosi enti, associazioni e istituzioni accademiche, in occasione dei seicento anni dalla nascita dell’umanista pordenonese.

“La dimensione più interessante e, per certi versi, centrale di questo convegno – commenta Matteo Venier, docente dell’Università di Udine – risiede nella volontà di offrire una prospettiva complessiva sulla cultura quattrocentesca tra Veneto e Friuli, nel periodo in cui visse Pietro Edo.

L’approccio adottato è volutamente interdisciplinare: da un lato, la dimensione linguistica, con l’analisi delle diverse forme del volgare italiano in uso tra Veneto e Friuli in età tardomedievale; dall’altro, quella letteraria, con particolare attenzione alla produzione di Pietro Edo e dei suoi contemporanei. A queste si affianca la dimensione musicale, imprescindibile se si considera che Pietro Edo fu uno dei rappresentanti della lauda in musica del suo tempo. Ne emerge così uno sguardo unitario e articolato su ambiti diversi, che costituisce il tratto distintivo dell’iniziativa”.

Aggiunge a questo proposito, Alessandro Fadelli, segretario organizzativo dell’Accademia San Marco: “Siamo molto orgogliosi di questo progetto, soprattutto perché nasce dalla sinergia tra numerose realtà locali e nazionali, coinvolgendo anche istituzioni internazionali come l’Università di Klagenfurt, oltre ad importanti atenei italiani quali Trento, Venezia e altri ancora. Dopo l’attività didattica che ha coinvolto tre istituti superiori del territorio, siamo ora pronti ad avviare il convegno.

Posso già anticipare che nel corso del convegno verranno svelate diverse novità che riguardano la figura dell’umanista Pietro Edo, con particolare riferimento a dettagli della sua vita pordenonese e ad ulteriori elementi che contribuiscono ad arricchirne la conoscenza. La qualità del convegno e i temi affrontati, sono certo, interesseranno molto la cittadinanza pordenonese: tutti sono invitati a partecipare. Stiamo inoltre definendo una significativa collaborazione con la Fondazione Levi di Venezia, che ci permetterà di estendere ulteriormente la conoscenza musicologica della produzione di Pietro Edo. Siamo molto soddisfatti di questa prospettiva, che si concretizzerà nel prossimo autunno”.

Fulcro del progetto saranno tre appuntamenti di alto profilo scientifico e divulgativo: un convegno internazionale, una mostra bibliografica e un concerto, pensati per approfondire e valorizzare la figura di Pietro Edo nel contesto dell’Umanesimo friulano ed europeo.

In particolare, dal 18 aprile al 30 maggio, la Biblioteca del Seminario Diocesano di Concordia Pordenone ospiterà la mostra bibliografica “Pre’ Pietro del Zochol. Libri e fonti” a cura di Matteo Giro. L’esposizione presenterà volumi antichi e moderni, tra cui preziosi incunaboli, documentando la varietà della produzione di Pietro Edo, la sua fortuna critica e il dialogo con i grandi autori della tradizione classica. Il percorso espositivo consentirà di collocare la sua opera nel più ampio contesto dell’Umanesimo veneto-friulano.

Momento centrale del progetto sarà il convegno internazionale “Lingua, letteratura e musica tra Veneto e Friuli all’epoca di Pietro Edo (1426–1504)”, in programma dal 7 al 9 maggio nella cornice di Palazzo Montereale Mantica, in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell’Università di Udine e il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Trento.

L’incontro riunirà studiosi provenienti da università italiane ed europee per un approfondimento scientifico di respiro internazionale, dedicato non solo alla figura del poliedrico intellettuale friulano, ma anche alla sua cultura linguistica e letteraria nel contesto geografico in cui visse e operò. Particolare attenzione sarà rivolta alle lingue utilizzate da Edo — il volgare di matrice veneta e toscana e il latino — i generi letterari e musicali da lui praticati (poesia di ispirazione dantesca, lauda, sacra rappresentazione, volgarizzamenti e trattatistica dialogica), infine, i rapporti con autori a lui contemporanei, come Pietro Bembo, Niccolò Liburnio e Iacopo da Porcia.

Tra le iniziative in programma, l’8 maggio alle ore 19, la Chiesa del Cristo a Pordenone ospiterà il concerto “O tempo giocundissimo. Il canto della devozione nel Friuli del Quattrocento”, con l’esecuzione del Dramsam Ensemble e la prolusione di Francesco Zimei (Università di Trento). Il concerto proporrà un percorso vocale e strumentale dedicato alla tradizione della laude, raccolte e rielaborate da Pietro Edo per la Confraternita dei Battuti di Pordenone, offrendo una selezione significativa del repertorio sacro dell’epoca (ingresso gratuito).

Per il mondo della scuola, sono previsti incontri didattici proposti negli istituti superiori pordenonesi per l’anno scolastico 2025/2026, con l’obiettivo di far conoscere Pietro Edo, valorizzarne l’opera nel contesto culturale friulano del Quattrocento, approfondire il ruolo del Friuli come crocevia culturale e linguistico nello sviluppo della cultura dell’epoca.

Infine, oggi e il 10 maggio proseguono le visite guidate pensate con l’obiettivo di riscoprire i luoghi simbolici legati a Pietro Edo nella sua città natale. Le visite partiranno dal Ponte di Adamo ed Eva (alle ore 15) per toccare piazzetta San Marco, il Duomo, il Municipio e Contrada Maggiore, concludendosi alla Chiesa del Cristo, nei pressi dell’antico Ospedale dei Battuti.

Come partecipare alle visite guidate:

Le visite sono gratuite e condotte da guide turistiche autorizzate; per partecipare è sufficiente inviare una mail ad [email protected] indicando nome e cognome.

Info www.accademiasanmarco.it.