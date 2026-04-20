I 90 anni di Alvaro Cardin: il grazie alla sua Pordenone e lo sguardo al futuro

PORDENONE – Un intervento breve, ma carico di riconoscenza e memoria quello pronunciato da Alvaro Cardin in occasione dei festeggiamenti per il suo novantesimo compleanno. Davanti a una sala gremita di amici, amministratori e cittadini, l’ex sindaco ha scelto la semplicità per esprimere il senso più profondo della giornata: dire grazie. Presenti, tra gli altri, il sindaco di Pordenone Alessandro Basso, il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti, il presidente di Pordenone Fiere Renato Pujatti, il presidente di Confartigianato Pordenone Silvano Pascolo, l’ex Confcommercio Alberto Marchiori. Cerimoniere è stato l’amico Roberto Freschi e Daniele Rampogna ha letto le poesie di Ettore Busetto e Luciano Rocco. Presente anche tutta la famiglia di Alvaro, con moglie, figlie e nipoti.



Il primo pensiero è andato a chi ha reso possibile l’incontro, a partire dagli organizzatori e dagli amici più vicini, che si sono impegnati per dar vita a una celebrazione sentita e partecipata. Ma è soprattutto alla comunità che Cardin ha voluto rivolgersi: «Grazie ai pordenonesi», ha detto, «a tutti coloro che hanno contribuito e continuano a contribuire alla crescita della città».



Nel suo discorso, l’ex primo cittadino ha ricordato il valore del lavoro condiviso, citando chi lo ha preceduto nell’impegno pubblico e chi, nei diversi ambiti – dal commercio alla fiera, fino alle tante attività economiche e sociali – ha contribuito a costruire l’identità di Pordenone.

Non è mancato un momento di raccoglimento dedicato agli amici scomparsi: «Non dobbiamo dimenticare», ha sottolineato Cardin, ricordando il contributo umano, industriale e civile di chi ha lasciato un segno nella comunità. Un passaggio che ha dato profondità emotiva all’intervento, legando passato e presente.

Infine, lo sguardo al futuro. Cardin ha ribadito l’importanza di proseguire lungo la strada del progresso «umano, civile e sociale», valori che – ha ricordato – hanno sempre guidato il suo impegno amministrativo e personale.



Nel concludere, un pensiero speciale è stato rivolto alla famiglia – figli, nipoti e tutti i suoi cari – e a quanti hanno condiviso con lui il percorso di una vita spesa al servizio della città. Un ringraziamento corale, che ha voluto abbracciare idealmente tutta Pordenone, «largamente rappresentata» nella sala.

Un compleanno importante, celebrato con sobrietà e affetto, nel segno di una comunità che continua a riconoscersi nei valori di partecipazione e impegno che Alvaro Cardin ha incarnato nel corso della sua lunga esperienza pubblica.